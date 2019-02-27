Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi'nde 'Finansal Analiz ve Bilanço Okuma Teknikleri' Konulu Konferans Verildi

Anadolu Üniversitesi'nde 'Finansal Analiz ve Bilanço Okuma Teknikleri' Konulu Konferans Verildi

1 saat önce

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda; 'Bio finans yaklaşımıyla finansal analiz ve bilanço okuma teknikleri" konulu konferans gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi'nde 'Finansal Analiz ve Bilanço Okuma Teknikleri' Konulu Konferans Verildi, System.String[]
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda; 'Bio finans yaklaşımıyla finansal analiz ve bilanço okuma teknikleri" konulu konferans gerçekleştirildi.

25 Şubat -3 Mart tarihleri arasında kutlanan 30'uncu Vergi Haftası nedeniyle; Anadolu Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Sağlam tarafından Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı yöneticileri için konferans verildi. Konferansta Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir risk analiz merkezi kurduğunu belirten Prof. Dr. Necdet Sağlam, bu sayede kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılmasının sağlanacağını ve vergiye uyum düzeyinin artırılacağını, ayrıca vergi tabanının genişletilmesi, vergide adaletin pekiştirilmesi ve tahsilatta etkinliğin artırılması amaçlandığını ifade etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:40 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mobilya Atölyesinde Meydana Gelen Patlamada 1 Kişi Hayatını Kaybetti Gelin Geldiği Köyde Topraksız Tarımın "Hanımağası" Oldu

Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:42:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi'nde 'Finansal Analiz ve Bilanço Okuma Teknikleri' Konulu Konferans Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]