Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi'nde Jean Monnet burs programı bilgilendirme toplantısı
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Anadolu Üniversitesi'nde Jean Monnet burs programı bilgilendirme toplantısı

2 saat önce

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Jean Monnet burs programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi'nde Jean Monnet burs programı bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Jean Monnet burs programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi Salon 2009'da düzenlenen toplantıda, Jean Monnet burs programı uzmanı Jale Lola Anagnan, programa ilişkin bilgiler paylaştı. Burs programının Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını arttırmayı amaçladığını vurgulayan Jale Lola Anagnan "Jean Monnet burs programına kamu ve özel sektör çalışanları ile üniversitelerin akademik veya idari personelinin yanı sıra üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü öğrencileri başvurabilirler. Jean Monnet bursu, hayatınızı değiştirecek bir burs programıdır. Bu program Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da dahil olduğu pek çok kişinin hayatına olumlu anlamda yön vermiştir. Burs programımızdan yararlanmak isteyenler, son başvuru tarihi olan 5 Kasım'a kadar https://www.jeanmonnet.org.tr internet adresinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Adaylarımıza tavsiyemiz, 5 Kasım tarihine kadar geçerli olan yabancı dil sınav belgelerini teslim etmeleri" dedi.


Jean Monnet burs programı hakkında


AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programı, 1990 yılından bu yana yürütülüyor. Bugüne kadar 2 binden fazla kişinin yararlandığı program kapsamında AB üyesi ülkelerin üniversite ve eşdeğerindeki kuruluşlarında AB müktesebat başlıkları ile ilgili alanlarda ve AB resmi dillerinde gerçekleştirilecek lisansüstü düzeydeki akademik çalışmalar destekleniyor. Yılda bir kez duyurusu yapılan Jean Monnet bursundan yararlanmak için istenilen belgelerin eksiksiz bir şekilde ilgili kuruma teslim edilmesi ve ardından da yabancı dilde gerçekleştirilen yazılı sınava girilmesi gerekiyor. Sınavda başarı sağlayan adayların kayıt işlemlerini tamamlamaları için, AB üyesi olan iki farklı ülkenin üniversitelerinden aldıkları kabul mektuplarını AB Başkanlığına iletmeleri gerekiyor. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:42 Kaynak: İHA
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