Anadolu Üniversitesi'nde Kadın İş Gücü Konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (AKAUM) tarafından düzenlenen ve Dr.

Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (AKAUM) tarafından düzenlenen ve Dr. Dilara Ünüvar Ünlüoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Avrupa Sosyal Şartı Çerçevesinde Kadın İş Gücünün Değerlendirilmesi 'Eskişehir Özel Sağlık Sektörü' Örneği" başlıklı konferans, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansa, AKAUM'un kurucusu Prof. Dr. İncilay Cangöz'ün yanı sıra AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir de katılım gösterdi.



"Kadınların iş istihdamı ve iş gücüyle ilgili bir araştırma gerçekleştirdik"



Gerçekleştirdiği çalışma ile "kadın iş gücü" kavramını Avrupa Sosyal Şartı (ASŞ) çerçevesinde ele aldıklarına değinen Dr. Dilara Ünüvar Ünlüoğlu, araştırmaları kapsamında Eskişehir'de özel sağlık sektöründe çalışan bireylerle görüştüklerini dile getirdi. Ünlüoğlu konuşmasının devamında "Kadın iş gücü kavramı iktisadi, hukuksal ve sosyolojik boyutuyla çok boyutlu bir konu. Dolayısıyla biz kadın iş gücünü ele alırken bu anlamda bir perspektif belirlemek durumundaydık. Bu bağlamda konuyu ülkemizde farkındalığın çok düşük olduğunu öngördüğümüz Avrupa Sosyal Şartı (ASŞ) çerçevesinde ele alalım istedik. Çünkü Avrupa Sosyal Şartı biraz daha sosyal haklara ilişkin bir çerçeve oluşturuyor. Sonuç olarak çalışmamız kapsamında Eskişehir'de özel sağlık sektöründe çalışan bireylerle kadınların iş istihdamı ve iş gücüyle ilgili bir araştırma gerçekleştirdik" dedi.



Araştırma bulgularını paylaşan Ünlüoğlu, "Araştırmaya katılanların yarısından fazlası kadınların istediği işte çalışmasının mümkün olmadığını gösterdi. İnşaat mühendisi olarak çalışan kadın oranının kadın öğretmenlerden çok daha düşük olmasının kadının her istediği mesleği icra edemediğini de ortaya çıkarmış oldu. Dolayısıyla bu bulgular, toplumsal cinsiyet rollerinin kamusal alana, iş gücü piyasalarına ve belli meslek gruplarına belirli cinsiyetlerin yönlendirilmesi şeklinde yansıyan sürecin bir sonucuydu" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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