Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri"
Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi'nde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri' - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri"

7 saat önce

Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Uygulama Merkezi (AKAUM) tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri" düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi'nde

Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Uygulama Merkezi (AKAUM) tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim Semineri" düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesi Kadın, Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, sosyal hizmet uzmanı Selim Öztop'un konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi.


Etkinliğin açılışında konuşan AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir, merkezin faaliyetleri ve amaçlarını anlattı. Doç. Dr. Sungur


"Merkezin amacı yurt içi ve yurtdışında kadın ve aile sorunları hakkında ağırlıklı bilimsel çalışmalar yapmak ve bu yönde kongre, sempozyum vb. etkinlikler düzenleyerek, projelerle destekleyerek bunları yürütmek." dedi.


Düzenledikleri panel, seminer ve sosyal faaliyetlerden de bahseden Doç. Dr. Zerrin Sungur, "Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) ile ortak çalışmalarımız oldu. Afet ve farklı sosyal gruplar konferansı, görüntü okuryazarlığı semineri, hem kadın hem de girişimci olmak başlıklarıyla çeşitli faaliyetler yürüttük." ifadelerini kullandı.


Selim Öztop: "Şiddete maruz kalan kadınlara farkındalık ile ulaşacağız"


Sosyal Hizmet Uzmanı Selim Öztop konuşmasında, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda ülkemizdeki kurumsal mekanizmalar, bu alanda yürütülen çalışmalar, yasal mevzuatı anlattı. Öztop şunları söyledi:


"Çok net bir istatistikle başlarsam; Türkiye'de şiddete maruz kalan kadınların yüzde 89'u kamu kurumuna müracaat etmiyor. Yüzde 89'una ulaşmış değiliz. Nasıl ulaşacağız? Elbette farkındalık ile ulaşacağız. Her yerde derdimizi anlatarak ulaşacağız. O yüzden bu çalışmalar, gençlik çalışmaları, üniversiteler ile yaptığımız çalışmalar, sosyal medya kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleri, bizim için çok önem verdiğimiz çalışmalardır. Bu seminerleri biz birçok yerde yapıyoruz; ama temel dayanağımız aslında kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bir toplumsal eylem var."


Kadına yönelik şiddetin eşitsizlikten gelen bir sorun olduğunu belirten Öztop, "Kadına yönelik şiddet eşitsizlik ve ayrımcılıktan oluşuyor ve bu durum sadece Türkiye'de olmuyor. Dünyanın her yerinde böyle oluyor. Roller eşit olarak dağıtılıyor olsa biz bunu sorun olarak konuşmuyor olurduk. Eşitsizliğin en ağır sonucu kadına yönelik şiddet ve buna bağlı ölümlerin olmasıdır." diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
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