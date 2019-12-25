Anadolu Üniversitesi'nde klarnet resitali - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi'nde klarnet resitali - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi'nde klarnet resitali

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Koral Çalgan salonunda 25 Aralık Cuma günü "Klarnet Piyano Resitali" düzenledi.

Anadolu Üniversitesi'nde klarnet resitali, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Koral Çalgan salonunda 25 Aralık Cuma günü "Klarnet Piyano Resitali" düzenledi. Klarnette Anadolu Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim üyesi Prof. Ayşe Gülriz Germen'in öğrencisi Berna Peynir, sahne alırken Doç. Selin Uluğbağ'da piyano ile eşlik etti.


Türkiye'nin klarnet alanında ilk akademisyeni olduğunu söyleyen Prof. Gülriz Germen, "İlk amacımız; üniversite içinde bir birim olarak klarneti tanıtmak, bununla birlikte eğitim alan öğrencilerin konser tecrübesi yaşamasını sağlamak. Hazırlanma süreci oldukça uzun ve meşakkatli oluyor. Sene başında repertuarımızı belirliyoruz ve buna göre provalarımızı yaptıktan sonra sergileme aşamasına geliyoruz. Eğitimin her aşamasında konser yapmaya gayret ediyoruz." dedi.


Konserde seslendirilen eserler;


J.S. Bach'tan "Quinze Etudes", Bela Kovacs'tan "Hommage a J.S. Bach", Bernhard Henrik Crusell'dan "Concerto for Clarinet No: 2 Op.5" - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hurda araçlarda ÖTV indirimi 31 Aralık'ta sona eriyor
Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti 2019 yılında gram altın, dolar ve euro yatırımcısına ne kadar kazandırdı? Işın Karaca'dan 18 yaş küçük sevgilisiyle ilk poz

Son Dakika Haberleri
23:05 Azerbaycan'da İHA'ya ödül - Son Dakika
23:04 Zonguldak'ta kaçak ocakta patlama 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı - Son Dakika
23:02 İstanbul'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
23:00 Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki Uzman Çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
23:00 Karabük barajda bulunan kadının kimliği dna testi ile belirlendi - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
21:10 Meteoroloji'den 10 kent için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:08:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Üniversitesi'nde klarnet resitali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]