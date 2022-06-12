Anadolu Üniversitesi'nde mezun olan 1200 öğrenci, kep fırlattı

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nin 4 farklı bölümünden mezun olan yaklaşık 1200 öğrenci, kep atıp mezuniyet sevinçlerini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Anadolu Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Engelliler Entegre Yüksek Okulu ile Eskişehir Meslek Yüksek Okulu mezuniyet törenleri, yağışlı hava nedeniyle Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin spor salonunda yapıldı. Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın yanı sıra akademisyenler ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilere hayatlarında başarılar dileyerek, "Sevgili öğrencilerimiz bugün sizin güzel gününüz. Yıllar boyunca kampüsümüzde bir yandan derslere girerken, öte yandan da pek çok kültür, sanat ve spor faaliyetine katıldınız. Bugüne ulaşabilmek için yoğun bir emek ve gayret sarf ettiniz. Öte yandan güzel dostluklar edindiniz ve güzel anılar biriktirdiniz. Ne mutlu ki ülkemizin güzide öğrenci şehri olan Eskişehir'de öğrencilik yıllarınızı geçirerek üniversitemizden mezun olmanın gururunu yaşıyorsunuz" dedi.

Bölümlerinde birinci olan öğrencilerin konuşmalarının ardından mezun öğrenciler, hep birlikte keplerini havaya atarak, mezuniyet sevinçlerini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.