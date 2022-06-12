Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci

12.06.2022 13:57

Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci Anadolu Üniversitesi'nin yeni mezunları kep attı Rektör Fuat Erdal: "Bugüne ulaşabilmek için yoğun bir emek ve gayret sarf ettiniz" Anadolu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı mezunları gerçekleştirilen törenle mezuniyet sevincini yaşadı.

Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci

Anadolu Üniversitesi'nin yeni mezunları kep attı

Rektör Fuat Erdal:

"Bugüne ulaşabilmek için yoğun bir emek ve gayret sarf ettiniz"

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı mezunları gerçekleştirilen törenle mezuniyet sevincini yaşadı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle; Hukuk Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu ve Eskişehir Meslek Yüksekokulu'ndan 2021-2022 Akademik Yılı mezunları kep attı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın da katıldığı mezuniyet töreninde, salonu turlayan mezunlar, tribünlerde oturan ailelerini ve yakınlarını selamladı. Anadolu Üniversitesi'nde bu yıl sonuncusu düzenlenen mezuniyet törenine bin 200 mezun katıldı.

"Bugüne ulaşabilmek için yoğun bir emek ve gayret sarf ettiniz"

Mezuniyet töreninde konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, "Sevgili öğrencilerimiz bugün sizin güzel gününüz. Yıllar boyunca kampüsümüzde bir yandan derslere girerken, öte yandan da pek çok kültür, sanat ve spor faaliyetine katıldınız. Bugüne ulaşabilmek için yoğun bir emek ve gayret sarf ettiniz. Öte yandan güzel dostluklar edindiniz ve güzel anılar biriktirdiniz. Ne mutlu ki ülkemizin güzide öğrenci şehri olan Eskişehir'de öğrencilik yıllarınızı geçirerek üniversitemizden mezun olmanın gururunu yaşıyorsunuz" dedi.

"Dünkü töreni kaçırdım ama bugün düzenlenene yetiştim"

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Azerbaycanlı Hasanova Halice, dün gerçekleştirilen mezuniyet törenini kaçırdığını belirtti. Törene yetişemediği için bugün gerçekleştirilen son mezuniyet töreninde kep atan Halice, "Maalesef uçağı kaçırdım, hızlı trene de bilet bulamadım. Dünkü töreni kaçırdım ama bugün düzenlenene yetiştim. Mezun olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Kendimi geliştirmeyi, çocuklarıma her anlamda örnek olabilmeyi hedef edindim"

49 yaşında üniversite eğitimini tamamlayan Anadolu Üniversitesi Personeli Gülsüm Çolak ise, Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun oldu. Çolak, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Çocuklarıma ve çevreme örnek olmak için başladığım bu yolda en önemli hedefim kendimle gurur duymaktı. Okuduğum bölümü çok sevdim. Mezun olduğum için çok mutluyum. Okumayı, kendimi geliştirmeyi çocuklarıma her anlamda örnek olabilmeyi hedef edindim. Önümüzdeki dönem başka bir bölümde daha okumak istiyorum. Her zaman yanımda olan ve beni destekleyen aileme teşekkür ederim."

Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci
Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci
Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci
Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Eskişehir, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi'nde mezuniyet sevinci - Son Dakika

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