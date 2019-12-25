Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilere "Fulbright Burs Programı" anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilere 'Fulbright Burs Programı' anlatıldı - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilere "Fulbright Burs Programı" anlatıldı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği "Fulbright Burs Programı" semineri, Kongre Merkezi Salon Anadolu'da gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilere

Anadolu Üniversitesi Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği "Fulbright Burs Programı" semineri, Kongre Merkezi Salon Anadolu'da gerçekleştirildi.


Burs başvuru sürecinde yapılması gerekenler ve olanakların anlatıldığı etkinliğe, Fulbright Türkiye Komisyonu Eğitim Danışmanlığı Koordinatörü Mevlüde Bakır konuşmacı olarak katıldı. Amerika'da eğitim almak isteyen öğrencilere sağlanan burs türleri ve olanaklar hakkında bilgiler veren Koordinatör Mevlüde Bakırcı, "Biz, Fulbright Türkiye Komisyonu olarak, vermiş olduğu burslarla ilgili destek isteyen öğrencilere açıklamalarda bulunuyoruz. Amerika'da yüksek lisans, doktora yapmak isteyen kişilere de ücretsiz ve tarafsız danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Aynı zamanda 'Education USA' üyesiyiz. Fulbright Türkiye Komisyonu olarak Türk ve Amerikan vatandaşlarını karşılıklı olarak eğitim görmek ve araştırma yapmak üzere burs veriyoruz. Burs programlarımızdan gerekli şartları tamamladığınız takdirde istediğiniz gibi yararlanabilirsiniz. Amerika'da herhangi bir okuldan kabul aldıktan sonra burs programlarımızın şartlarına uygun olup olmadığınızı kontrol ederek başvurularınızı yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.


Yüksek lisans ve doktora bursları için son başvuru tarihinin 8 Nisan 2020 olduğunu öğrencilerle paylaşan Bakırcı, program sonunda kendisine yönlendirilen soruları yanıtladı. - ESKİŞEHİR

Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:02 Kaynak: İHA
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