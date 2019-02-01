Anadolu Üniversitesi'nde 'Yerel Basın İrtibat Bürosu' Açıldı

Anadolu Üniversitesi
'nde Eskişehir
'de çalışan basın mensupları için 'Yerel Basın İrtibat Bürosu' kuruldu.
Anadolu Üniversitesi'nde bulunan Medya Merkezi'nde, basın mensupları için bir basın irtibat bürosu kuruldu. Kurulan bu merkez ile yerel ve ulusal çalışan basın mensupları, ihtiyaçları doğrultusunda gelip burayı kullanabilecekler. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'nın açılışını gerçekleştirdiği Yerel Basın İrtibat Bürosu, gazetecilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanarak basın mensuplarına tanıtıldı.
"Böyle bir Yerel Basın İrtibat Bürosu Türkiye
'de de hiçbir üniversitede yok"
Açılışta konuşan Rektör Çomaklı, Türkiye'de bulunan üniversiteler içinde ilk defa böyle bir yerin açıldığını ifade ederek, "Bizim hep aklımızda yerel basının üniversitede yer almasına yönelik bir fikir vardı. Önce somut bir hale getirelim dedik. Bunun için yerelde bulunan basın birimlerini, unsurlarına önce merkezde bir yer verelim dedik kendi bünyemizde. Ama bu yer yerel basına, sizlere ait olan bir yer. Burada arkadaşlarımız geldiği zaman malzemelerini bırakabilecekleri, haberlerini yazabilecekleri, çaylarını içebilecekleri, misafirleri varsa röportaj yapabilecekleri, dinlenmek istediklerinde gelip çantalarını bırakıp üniversite içinde yemek yiyebilecekleri bir merkez oluşturduk. Tüm şehrimize hayırlı olsun diyelim. Bu Türkiye'de de hiçbir üniversitede yok. Yerel basın irtibat ofisi bulunmuyor. Burası size ait. Burada içeceğiniz çaydan, kullanacağınız odadan, kağıttan, size ait bir kurumda size ait bir mekan teslim ediyoruz. Aslında bundan sonra biz sizin misafiriniz olacağız. Artık biz geldiğimizde üniversitede burada misafir edersiniz bizi. Hayırlı olmasını diliyorum tüm arkadaşlarım adına" ifadelerini kullandı.
Konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle 'Yerel Basın Bürosu'nun açılışı gerçekleşti. - ESKİŞEHİR