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Anadolu Üniversitesi'nden Başkan Ataç'a ziyaret

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir ve beraberindekilerle bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi'nden Başkan Ataç'a ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir ve beraberindekilerle bir araya geldi.


Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Emre Ozan Aksöz ve Doç. Dr. Çağıl Hale Özel, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Şehir turizminin konuşulduğu ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Dekan Emir, "Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde 16-19 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 20. Ulusal ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi hakkında Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ı bilgilendirdik. Bu kongrenin konusunun şehir turizmi olması nedeniyle başkanımızla görüş alışverişinde bulunduk. Şehir turizmine katkılarından ve bugünkü misafirperverliğinden dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.


Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehir turizminin gelişmesinin önemli olduğunu ve Tepebaşı Belediyesi olarak bu konuda katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:21 Kaynak: İHA
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