Anadolu Üniversitesi'nden ESESOB'a ziyaret
27 dakika önce
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyet, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'nı (ESESOB) ziyaret etti.
Anadolu Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:12 Kaynak: İHA
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
ve beraberindeki heyet, Eskişehir
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'nı (ESESOB) ziyaret etti.
Anadolu Üniversitesi ve ESESOB eğitim, araştırma ve olası iş birliklerini konuşmak amacıyla bir araya geldi. Esnaf ve sanatkarların mevcut durumunu ortaya koyarak olası sorunlara yönelik çözümler üretmek ve politikalar geliştirmeyi amaçlayan toplantıda, iki kurum arasında yapılacak işbirliklerine dair karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Esnaf ve sanatkarların ekonominin temeli olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, "Esnafımızı çok önemsiyoruz. O nedenle de toplantıya rektör yardımcılarımız, fakültelerimizin dekanları, yüksekokul ve enstitü müdürlerimizle katıldık. Esnaf ve sanatkarlarımız hayatın, uygulamanın içinden gelen işinin erbabı kişiler. Geliştireceğimiz işbirliğinin her iki taraf için öğretici olacağına inanıyoruz" dedi.
ESESOB Başkanı Ekrem Birsen
de, "Geçen yıl ahilik haftası için yapılan işbirliği, birlikte güzel çalışmalar yapabileceğimizi göstermiştir. Bugünkü ziyaretin bu kadar üst düzeyde olması bizleri çok memnun etti. Çeşitli konularda üniversiteden destek alabileceğimizi düşünüyoruz. Karşılıklı görüşmelerle bu işbirliğinin detaylarını ortaya çıkaracağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
Yusuf Erdoğan: Galatasaray forması giydim diye transfer olmadıysa çok komik İş yerinde cinsel istismara tutuklama 23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz? Yüzyıl bitkisi 21 yıl sonra Beylikdüzü'nde çiçek açtı