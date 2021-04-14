Son dakika haberleri! ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN MÜZİK YETENEĞİNE BİLİMSEL TESTLİ PLATFORM - Son Dakika

Son dakika haberleri! ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN MÜZİK YETENEĞİNE BİLİMSEL TESTLİ PLATFORM

14.04.2021 15:43

Son dakika haberlerine göre ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi, kişilerin kendi kendilerine müzik yeteneği olup olmadığını bilimsel olarak tespit edebilmeleri için web tabanlı Müzik Algısı Testi (AMAT) platformunu kurdu.

ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi, kişilerin kendi kendilerine müzik yeteneği olup olmadığını bilimsel olarak tespit edebilmeleri için web tabanlı Müzik Algısı Testi (AMAT) platformunu kurdu. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca, kişilerin müzik kulağının olup, olmadığını evlerinde bilimsel olarak test edebildiklerini belirterek, 'Hazırladığımız test sayesinde herkes evlerinden kolaylıkla ve bilimsel yöntemlerle bilgi sahibi olabilir. Bireyler aldıkları bir müzik dersinin kötü gitmesinden sonra kendisini müzik konusunda yeteneksiz ilan edebiliyor. Fakat bundan sonra bunu bilimsel olarak tespit edebiliyor olacaklar' dedi.

Anadolu Üniversitesi, 7 yaşından itibaren herkesin müzik kulağı hakkında bilimsel bilgi sahibi olmasına yardımcı olmayı hedefleyen Müzik Algısı Testi (AMAT) platformunu kurdu. Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden ulaşılan platformda, testler yaklaşık 25 dakikalık bir süre tamamlanırken, sonucunda kişilerin müzik yeteneğine sahip olup olmadıkları bilimsel bir incelemeyle cevaplanıyor. Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca yürütücülüğünde oluşturulan AMAT, Prof. Dr. Şükrü Torun ve Prof. Dr. Evrim Genç Kumtepe tarafından 2 yıllık bir bilimsel araştırma projesi kapsamında psikometrik yöntemleri kullanılarak geliştirildi. Geçerli, güvenilir, akustik ve pratik açılardan iyi özelliklere sahip bu testin internet tabanlı olması, böylece uzaktan eğitim gerektiren durumlarda da kullanılabilmesi testin en önemli kazanımını oluşturuyor. Proje kapsamında pek çok okulda deneme çalışmaları yapıldı ve 7 kategorili yaklaşık 25 dakika süren bir test ortaya çıkarıldı.

Rektörlük Senato Odası'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, başta çocuklar olmak üzere her yaştan bireylerin müzik algıları konusunda bilgi sahibi olabileceklerini belirterek, 'Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu birimi tarafından desteklenen AMAT projesi müzik üzerine düşünen ve bunu 7'den 70'e herkesin müzik yeteneğini bilimsel temeller ile keşfetmek ve bu yeteneğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. AMAT platformu üzerinden gerçekleştirilecek test ile her yaştan bireyler ve özellikle çocuklar kendi müzik algıları hakkında bilgi sahibi olabilecek ve bu alandaki yeteneklerine uygun eğitime yönlenebilecekler' dedi.

'MÜZİK KULAĞI OLUP OLMADIĞI BİLİMSEL OLARAK TESPİT EDİLİYOR'

Sistem hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca, kişilerin müzik kulağının olmadığını evlerinde bilimsel olarak test edebildiklerini söyledi. Özellikle çocukların müzik ile ilgili becerilerini tespit etmeyi amaçladıklarını ifade eden Tunca, 'Bu test özellikle çocuklarımızın, öğrencilerimizin müzik ile ilgili becerileri hakkında bilgilendirme için yaptığımız bir test oldu. Hazırladığımız test sayesinde herkes evlerinden kolaylıkla ve bilimsel yöntemlerle bilgi sahibi olabilsin istedik. 'Evlere en kolay olarak dijital yöntemlerle girebiliriz' dedik ve 2 yıllık bir bilimsel araştırma projesi geliştirdik. Kişilerin kendi kendilerine müzik yeteneği olup olmadığını bilmeleri mümkün değil. Bireyler aldıkları bir müzik dersinin kötü gitmesinden sonra kendisini müzik konusunda yeteneksiz ilan edebiliyor. Fakat bundan sonra bunu bilimsel olarak tespit edebiliyor olacaklar' diye konuştu.

TEST NASIL UYGULANIYOR?

Bu teste ulaşmak için Anadolu Üniversitesi internet sitesindeki ilgili bağlantıya tıklayarak kayıt olunması yeterli. Kayıt sonrasında, aynı aileden tüm bireyler tek bir hesaptan giriş yapabildiği gibi, öğretmenler de öğrencilerinin tümünü sınıfça kaydederek onların gelişimlerini takip edebiliyor. Testin bu özelliği, açılış sayfasındaki 'Kendim', 'Çocuklarım' ve 'Öğrencim" seçenekleri ile sunuluyor. AMAT'ın en kullanışlı özelliklerinden biri de kullanıcının dilediğinde ara verebilmesi ve tekrar hesabına girdiği zaman kaldığı yerden devam ederek testini tamamlayabilmesi. Böylece tek bir oturumda testi yapmak zorunluluğu kalmıyor. Her kategoride 10 soru var ve tüm testi tamamlamak yaklaşık 25 dakikalık bir süreden oluşuyor.

Son dakika haberleri! ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN MÜZİK YETENEĞİNE BİLİMSEL TESTLİ PLATFORM
Son dakika haberleri! ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN MÜZİK YETENEĞİNE BİLİMSEL TESTLİ PLATFORM
Son dakika haberleri! ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN MÜZİK YETENEĞİNE BİLİMSEL TESTLİ PLATFORM
Son dakika haberleri! ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN MÜZİK YETENEĞİNE BİLİMSEL TESTLİ PLATFORM
Son dakika haberleri! ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN MÜZİK YETENEĞİNE BİLİMSEL TESTLİ PLATFORM
Son dakika haberleri! ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN MÜZİK YETENEĞİNE BİLİMSEL TESTLİ PLATFORM
Son dakika haberleri! ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN MÜZİK YETENEĞİNE BİLİMSEL TESTLİ PLATFORM
Son dakika haberleri! ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN MÜZİK YETENEĞİNE BİLİMSEL TESTLİ PLATFORM
Son dakika haberleri! ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN MÜZİK YETENEĞİNE BİLİMSEL TESTLİ PLATFORM

Anadolu Üniversitesi, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN MÜZİK YETENEĞİNE BİLİMSEL TESTLİ PLATFORM - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Galatasaray başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan gerilimi yükseltecek sözler: Galatasaray başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan gerilimi yükseltecek sözler: "Fenerbahçe şampuan güzeli gibi!" 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri
17:01 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti
16:43 Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
16:39 CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul'da bağımsızlığımızı kazanacağız
16:20 Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
16:08 Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası kesti
16:05 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda feci kaza: 3 sporcu yaralandı
16:01 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı
15:57 Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı
15:42 Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt
Juventus, Kean transferi için Merih Demiral'ı takasta kullanacak Juventus, Kean transferi için Merih Demiral'ı takasta kullanacak         
17:13
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak         
16:54
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu         
16:40
Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası kesti Rekabet Kurumu, Google'a 296 milyon lira idari para cezası kesti         
16:08
Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı Avrupa'da bir ilk! Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bıraktı         
15:58
Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir'in görevine son verildi         
15:51
Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt         
15:42
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı         
15:14
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı         
14:41
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
Down sendromlu adamı öldürüp cesedini yakmaları için bir aileye sattı Down sendromlu adamı öldürüp cesedini yakmaları için bir aileye sattı         
13:16
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti         
11:59
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 17:22:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN MÜZİK YETENEĞİNE BİLİMSEL TESTLİ PLATFORM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei