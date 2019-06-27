Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi'nden personele ilk yardım eğitimi
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Anadolu Üniversitesi'nden personele ilk yardım eğitimi

26 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından üniversite personeline ilk yardım eğitimi verildi.

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Anadolu Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından üniversite personeline ilk yardım eğitimi verildi.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Koordinatörlüğünden İş Güvenliği Uzmanı Semiha Yoncacı'nın konuşmacı olarak yer aldığı eğitim, Salon Anadolu'da gerçekleştirildi. Dinleyicilerin de sorularıyla katıldığı etkinlikte, katılımcılar ilk yardım gerektiren deneyimlerini Semiha Yoncacı ile paylaştı. Yoncacı, karşılaşılan olaylar üzerinden doğru ilk yardım müdahalelerinin nasıl olması gerektiğini aktardı.

Eğitimin başlangıcında ilk yardımın anlam ve amacından bahseden Semiha Yoncacı, ilk yardım yapıldığı esnada son derece sakin kalınması gerektiğinin altını çizdi. Acil servis talebi için yapılan çağrılarda yer bilgisinin ve adresi bulmaya yardımcı olacak ipuçlarının belirtilmesinin kritik olduğunu ifade eden Yoncacı, "Kalabalık bir hasta ya da yaralı durumu varsa bu durumu da belirtmek gerekiyor; çünkü hasta veya yaralı sayısına göre birden fazla ambulans gelebiliyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:55 Kaynak: İHA
Anadolu Üniversitesi, Yaşam
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