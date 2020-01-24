Anadolu Üniversitesi'nden rekor; 5 milyon sınav kağıdı 5 günde okundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi'nden rekor; 5 milyon sınav kağıdı 5 günde okundu - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi'nden rekor; 5 milyon sınav kağıdı 5 günde okundu

12 dakika önce

AÇIK ve uzaktan öğretimde dünyanın ilk sıralarında yer alan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından geçen hafta sonu düzenlenen 2019- 2020 öğretim yılı dönem sonu sınavlarının sonuçları, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yerli ve...

Anadolu Üniversitesi'nden rekor; 5 milyon sınav kağıdı 5 günde okundu, System.String[]

AÇIK ve uzaktan öğretimde dünyanın ilk sıralarında yer alan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından geçen hafta sonu düzenlenen 2019- 2020 öğretim yılı dönem sonu sınavlarının sonuçları, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım sayesinde 5 gün gibi rekor bir sürede açıklandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin geliştirdiği yerli ve milli yazılım ile toplam 1 milyon 48 bin 985 öğrencinin girdiği sınavın sonuçları kısa sürede açıklandığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çomaklı, 5 günlük sürede 5 milyon 731 bin 74 sınav kağıt okunarak sisteme harf notları ile birlikte girildiğini belirterek, "Milli çocuklardan oluşan bu ekibi alkışlıyoruz. Sınav sonuçları sisteme girildi. Bu konuda rakibimiz olmamasına rağmen kendi rekorumuzu kırıyoruz. Açıköğretim Sistemi'nde dünyanın ilk sırasında yer alan Anadolu Üniversitesi rakipsiz yola devam ediyor. Sonuçlar hayırlı olsun" dedi.


Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da Çinli çiftin sevk edildiği hastanede yoğun tedbir alındı
3'ü akademisyen 4 kişiyi öldüren katil zanlısı ''Cinayeti planlamış olsaydım, fakültede kaçacak böcek kalmazdı'' dedi Vatandaşa "2019'un en önemli sorunu" soruldu! Sonuç çok çarpıcı Dört akademisyeni öldüren sanık: Karıncayı bile incitebilecek biri değilim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 18:13:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Üniversitesi'nden rekor; 5 milyon sınav kağıdı 5 günde okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]