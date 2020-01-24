Anadolu Üniversitesi'nden rekor; 5 milyon sınav kağıdı 5 günde okundu - Son Dakika

AÇIK ve uzaktan öğretimde dünyanın ilk sıralarında yer alan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından geçen hafta sonu düzenlenen 2019- 2020 öğretim yılı dönem sonu sınavlarının sonuçları, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım sayesinde 5 gün gibi rekor bir sürede açıklandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin geliştirdiği yerli ve milli yazılım ile toplam 1 milyon 48 bin 985 öğrencinin girdiği sınavın sonuçları kısa sürede açıklandığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Çomaklı, 5 günlük sürede 5 milyon 731 bin 74 sınav kağıt okunarak sisteme harf notları ile birlikte girildiğini belirterek, "Milli çocuklardan oluşan bu ekibi alkışlıyoruz. Sınav sonuçları sisteme girildi. Bu konuda rakibimiz olmamasına rağmen kendi rekorumuzu kırıyoruz. Açıköğretim Sistemi'nde dünyanın ilk sırasında yer alan Anadolu Üniversitesi rakipsiz yola devam ediyor. Sonuçlar hayırlı olsun" dedi.