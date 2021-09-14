Anadolu Üniversitesi'nden "Yunus Emre Kaligrafi ve Tipografi Sergisi"

2021 yılının Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü olması nedeniyle UNESCO tarafından anma yıl dönümleri kapsamına alınması ve hem Yunus Emre'nin ortak bir değer olarak dünyaya takdim edilmesi hem de Türkçenin medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanılmasının sağlanması için Cumhurbaşkanlığı tarafından da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesiyle birlikte yurt içi ve yurt dışında kapsamlı etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Aşkın Türkçesi Yunus Emre Vefatının 700. Yılı Anma Etkinlikleri" programının paydaşlarından biri de Anadolu Üniversitesi oldu.

14 Eylül Salı günü İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenecek olan etkinlik programında Anadolu Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile "Yunus Emre Kaligrafi ve Tipografi Sergisi"nin açılışı gerçekleşecek. Anma Etkinliği programında "Bizim Yunus ve Dünya Dili Türkçe Yılı" filmi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatroları iş birliği ile düzenlenen sahne gösterisi de yer alacak.

Rektör Erdal: "Üniversitemiz, Yunus felsefesini daha iyi anlamak ve anlatmak için çalışmaktadır"

"Yunus Emre Yılı Anma Etkinliği" ile farklı kültürlerin aynı görüş ve değerler ekseninde birleştiğinin altını çizen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, "Sevgi ve hoşgörünün başkenti olan Eskişehir'de bulunan Üniversitemiz, Yunus Emre'nin sevgiyle örülmüş anlayışını gelecek kuşaklara öğretmek, 'Yunus' felsefesini daha iyi anlamak ve anlatmak için bu yıl bir dizi önemli etkinlik gerçekleştirdi. 'Anadolu Kaligrafi Tipografi Etkinliği' Yunus Emre'nin 'Gelin Tanış Olalım' çağrısını kılavuz edinerek oluşturulmuş 40 değerli eserden oluşmaktadır. Yunus Emre'nin evrensel hümanizm ve sevgi anlayışını Eskişehir'den dünyaya yaymayı hedefleyen bu sergide emeği geçenleri ve eserleriyle bizlerle buluşan sanatçılarımızı selamlıyor ve kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

"Yunus Emre Kaligrafi ve Tipografi Sergisi" 21 Eylül Salı gününe kadar görülebilecek olup serginin kataloğuna dileyen herkes https://www. yunusemreetkinlikleri. com/anma-etkinlikleri/sergi adresinden ulaşabilir.