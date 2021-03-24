Anadolu Üniversitesi'ne erişilebilirlik ödülü - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenen erişilebilirlik ödülleri kapsamında Anadolu Üniversitesi, 'Erişilebilir Dijital Uygulamalar' kategorisinde ikinci oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'erişilebilirlik yılı' ilan edilmesi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı '2020 Erişilebilirlik Yılı Erişilebilirlik Ödülleri' programı düzenledi. Programa 9 farklı kategoride toplam 1075 başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlaması, erişilebilirlik alanında gerçekleştirilen uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen programda Anadolu Üniversitesi, 'Erişilebilir Dijital Uygulamalar' kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle ödüller sahiplerini bulurken, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal adına ödülü Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya aldı. Kaya, engelli bireylerin eğitimine yönelik akademik faaliyet yürüten ilk birimlerin Anadolu Üniversitesi bünyesinde hayata geçtiğini belirterek, "Yıllardır yürüttükleri başarılı çalışmalar ile bu ödülün alınmasına katkı sağlayan tüm Anadolu Üniversitesi mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.