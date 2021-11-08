Üye Girişi
Anadolu Üniversitesi'nin 63. Kuruluş Yıl Dönümünde "Prof. Dr. Orhan Oğuz'u Anma Sergisi" - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi'nin 63. Kuruluş Yıl Dönümünde "Prof. Dr. Orhan Oğuz'u Anma Sergisi"

08.11.2021 15:38
Anadolu Üniversitesi'nin 63. Kuruluş Yıl Dönümünde

Anadolu Üniversitesi 63. Kuruluş Yıl Dönümünde, "Prof. Dr. Orhan Oğuz'u Anma" fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın katılımıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen serginin açılışında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir ile birlikte çok sayıda akademisyen ve öğrenci de yer aldı.

Rektör Erdal: "63. yıla özel Prof. Dr. Orhan Oğuz'un anısına 63 unutulmaz andan oluşan bir fotoğraf sergisi"

Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Prof. Dr. Orhan Oğuz, kendisini 'Anadolu Üniversitesi'nin öyküsünün içinde yaşamış, uğraş vermiş ve hatta bu kurum ile kendi hayatını bütünleştirmiş bir insan olarak' tanımlıyordu. Hocamız eğitime ve ülkemizin aydınlık geleceğine adanmış bir ömür sürdürdü. Sayısız eğitim kurumunun kurulmasını sağladı ve yine sayısız eğitim kurumunun kurulmasına da öncülük etti.

Bugün Eskişehir'in bir öğrenci şehri olarak; ülkemizin bilim, sanat ve kültür alanında en önemli kentlerinin başında gelmesinde Hocamızın çok büyük emekleri var. Bugün burada 63. yılımıza özel olarak Orhan Oğuz Hocamızın anısına Hocamızın fakültesinde 63 unutulmaz andan oluşan bir fotoğraf sergisi hazırladık. Bu vesileyle Anadolu Üniversitesi'nin kurumsal belleğinde silinmez izler bırakan Hocamızı bir kez daha minnetle anıyorum. Orhan Oğuz nezdinde kurumumuza emek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

İİBF Dekanı Dağdemir: "Orhan Oğuz'un bize bıraktığı eserlerle gurur duyuyoruz"

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Elif Dağdemir ise sergi açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında "Hepimizin hocası olan aynı zamanda üniversitemizin kurucusu Prof. Dr. Orhan Oğuz'u geçtiğimiz günlerde kaybettik. Bunun derin üzüntüsü içerisindeyiz fakat onun bize bıraktığı eserlerle de bir o kadar gururluyuz. Bu nedenle bu serginin zamanlaması da çok manidar oldu. Sergi sayesinde Hocamızın güzel anılarını yâd etmiş olacağız." dedi.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Dağdemir'in konuşmasının ardından, Rektör Erdal ve Dekan Dağdemir serginin kurdele kesme törenini gerçekleştirerek katılımcılarla birlikte sergi alanını gezdiler.

Prof. Dr. Orhan Oğuz'u Anma" fotoğraf sergisi İİBF Sergi Salonu'nda 6 Aralık Pazartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, Orhan Oğuz, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi'nin 63. Kuruluş Yıl Dönümünde 'Prof. Dr. Orhan Oğuz'u Anma Sergisi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

N'Sakala Beşiktaş'a veda ediyor 15:35 N'Sakala Beşiktaş'a veda ediyor Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi 15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı 15:11 Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı
Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı 15:07 Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı Emre Belözoğlu'ndan büyük başarı! Üç büyüklerle farkı kapattı 15:03 Emre Belözoğlu'ndan büyük başarı! Üç büyüklerle farkı kapattı Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde 15:01 Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek 14:11 ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı 13:59 Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı

Son Dakika Haberleri
15:34 N'Sakala Beşiktaş'a veda ediyor
15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi
15:17 Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi
15:12 Cem Yılmaz'a MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çiçek'ten "Demirtaş ve Kavala" tepkisi: Seni kurtaran olmayacak
15:11 Fenomen Orkut Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı
15:10 Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım
15:06 Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı
15:03 Emre Belözoğlu'ndan büyük başarı! Üç büyüklerle farkı kapattı
15:00 Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde
15:00 Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar
Bu pozisyonu izlemek zor olacak Bu pozisyonu izlemek zor olacak         
15:40
Bomba iddia: Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'ye yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Bomba iddia: Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'ye yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi         
15:21
Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi         
15:18
Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım Kızına kavuşan Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım: Uzun ve zorlu maratondan çıktım         
15:10
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, merdivenden indiğinde gördüğü zindan nedeniyle büyük korku yaşadı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, merdivenden indiğinde gördüğü zindan nedeniyle büyük korku yaşadı         
15:07
Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar Asgari ücret toplantısına günler kala işçilerin beklentisi: Yüzde 20 civarında zam istiyorlar         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı         
14:09
Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama Boşanacakları iddia edilen Özçivit ve Evcen çiftinden fotoğraflı yalanlama         
13:55
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 15:44:21. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi'nin 63. Kuruluş Yıl Dönümünde "Prof. Dr. Orhan Oğuz'u Anma Sergisi" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement