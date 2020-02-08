Anadolu Üniversitesi ocak ayında sosyal medyada zirveye yerleşti - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi ocak ayında sosyal medyada zirveye yerleşti

6 saat önce

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) 1-31 Ocak 2020 döneminde resmi sosyal medya hesaplarıyla üniversiteler arasında birinci sıraya yükseldiği bildirildi.

Anadolu Üniversitesi ocak ayında sosyal medyada zirveye yerleşti, System.String[]

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) 1-31 Ocak 2020 döneminde resmi sosyal medya hesaplarıyla üniversiteler arasında birinci sıraya yükseldiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, markaların sosyal medya performansını ölçümleyen puanlama platformu SocialBrands'in verilerine göre AÜ'nün sosyal medyayı en iyi yöneten üniversiteler arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.

AÜ'nün tüm markalar top 100 listesinde ise birçok önemli ve büyük markayı geride bırakarak Türkiye 36'ncısı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütüldüğü Medya Merkezi bünyesinde 2014 yılında Sosyal Medya Koordinatörlüğünün kurulmasıyla, sosyal medya platformlarındaki varlığını kurumsal boyutta devam ettiren AÜ, bu konudaki başarılı yükselişini sürdürüyor. Tüm markalar top 100 listesinde geçen ocak ayında üniversiteler arasında birinci olan AÜ'yü sırasıyla Atatürk, ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, Yaşar, İTÜ, Ankara, İstanbul, Üsküdar ve Bilkent üniversiteleri takip etti."

SocialBrands'in, en popüler sosyal medya kanalları olan Facebook, Twitter ve Instagram'da yer alan 48 binden fazla markanın hesabını incelediği bildirildi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:24 Kaynak: AA
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