Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinden Büyük Başarı

Anadolu Üniversitesi
öğrencileri, başarılarına her geçen gün yenisini ekliyor.
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı'na katılan 3 öğrenci, Diakonie Baden, Welcome Center Sozialwirtschaft ve SABEV proje ortaklığında gerçekleştirilen mülakatları kazanarak Almanya
'da burslu eğitim ve iş hayatına başlama hakkı kazandı. İstanbul
İstinye Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mülakatları kazanan Yaşlı Bakım Programı öğrencileri; Esra Güven, Nuh Aşık ve Satı Güneş, Almanya'da burslu eğitim aldıktan sonra iş hayatlarına Almanya'da başlama fırsatına sahip oldular. Uluslararası olarak gerçekleştirilen projeye Türkiye
'den sadece 20 öğrenci kabul edildi.
Öğrenciler 'Yara Bakımı Eğitimi"ne katılıyor
Anadolu Üniversitesi'nden gelen bir diğer başarı haberi ise Ankara
'dan geldi. Ankara Üniversitesi
tarafından ve TÜBİTAK destekli olarak 11-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve sadece 20 kişinin katılacağı 'Yara Bakımı Eğitimi"ne Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programından 4 öğrenci katılmaya hak kazandı. Anadolu Üniversitesi öğrencileri; Elif Kapçak, Osman Barak, Sema Yakarış ve Elif Sütcü'nün katılacağı eğitim Ankara'da gerçekleşecek. - ESKİŞEHİR