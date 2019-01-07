Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinden Büyük Başarı

Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinden Büyük Başarı

45 dakika önce

Anadolu Üniversitesi öğrencileri, başarılarına her geçen gün yenisini ekliyor.

Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinden Büyük Başarı, System.String[]
Anadolu Üniversitesi öğrencileri, başarılarına her geçen gün yenisini ekliyor.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı'na katılan 3 öğrenci, Diakonie Baden, Welcome Center Sozialwirtschaft ve SABEV proje ortaklığında gerçekleştirilen mülakatları kazanarak Almanya'da burslu eğitim ve iş hayatına başlama hakkı kazandı. İstanbul İstinye Üniversitesi'nde gerçekleştirilen mülakatları kazanan Yaşlı Bakım Programı öğrencileri; Esra Güven, Nuh Aşık ve Satı Güneş, Almanya'da burslu eğitim aldıktan sonra iş hayatlarına Almanya'da başlama fırsatına sahip oldular. Uluslararası olarak gerçekleştirilen projeye Türkiye'den sadece 20 öğrenci kabul edildi.

Öğrenciler 'Yara Bakımı Eğitimi"ne katılıyor

Anadolu Üniversitesi'nden gelen bir diğer başarı haberi ise Ankara'dan geldi. Ankara Üniversitesi tarafından ve TÜBİTAK destekli olarak 11-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve sadece 20 kişinin katılacağı 'Yara Bakımı Eğitimi"ne Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programından 4 öğrenci katılmaya hak kazandı. Anadolu Üniversitesi öğrencileri; Elif Kapçak, Osman Barak, Sema Yakarış ve Elif Sütcü'nün katılacağı eğitim Ankara'da gerçekleşecek. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:46 Kaynak: İHA

Almanya, Ankara, Anadolu Üniversitesi, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramankazan'da Bir Grup, Akışkan Trafikte Tekme Tokat ve Kemerlerle Kavga Etti Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi Son Dakika! Bankalar Birliği: Futbol Kulüplerinin Borçlarının Bankaya Devredilmesi Söz Konusu Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:31:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinden Büyük Başarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]