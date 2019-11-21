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Anadolu Üniversitesi öğrencilerine Almanya'da staj imkanı

6 saat önce

Türkiye'de eğitim gören Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, üç ay süreyle Almanya'da staj yapabilecek.

Anadolu Üniversitesi öğrencilerine Almanya'da staj imkanı, System.String[]

Türkiye'de eğitim gören Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, üç ay süreyle Almanya'da staj yapabilecek.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Federal Sosyal ve Çalışma Bakanlığı'na bağlı Federal İş Kurumu ve Uluslararası ve Uzman Yerleştirme Merkez Ofisi (ZAV) ile imzalanan protokol neticesinde Turizm Fakültesi öğrencilerinin bu eğitim ve öğretim yılından itibaren staj yapabilecekleri belirtildi.

Staj programı sayesinde öğrencilerin, hem uluslararası alanda mesleki deneyim sahibi olma, hem de yabancı dillerini geliştirme imkanı yakalamaları hedefleniyor.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada da henüz mezun olmamış ve yeterli seviyede Almanca bilgisine sahip tüm öğrencilerin, staj programından yararlanabileceği, 18 yaşından küçük öğrencilerden ise aile onayı isteneceği kaydedildi.

Haftalık 40 saatlik çalışma programına sahip olacak öğrencilere bir miktar maddi ödeme yapılacağı da bildirildi.

Anadolu Üniversitesi, Türkiye, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:08 Kaynak: AA
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