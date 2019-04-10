Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Koçak'ın Acı Günü
1 saat önce
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, Amerika'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, Amerika'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:35 Kaynak: İHA
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, üniversite eğitimi için bulunduğu ABD'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. İlayda Kozak'ın, üniversite öğrenimi için bir süredir ABD'de yaşadığı belirtilirken, acı haberi alan baba Kozak, kızının cenazesini karşılamak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.
Öte yandan genç kızın Eskişehir'de toprağa verileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR
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