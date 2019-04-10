Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Koçak'ın Acı Günü

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Koçak'ın Acı Günü

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, Amerika'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Koçak'ın Acı Günü, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, Amerika'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, üniversite eğitimi için bulunduğu ABD'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. İlayda Kozak'ın, üniversite öğrenimi için bir süredir ABD'de yaşadığı belirtilirken, acı haberi alan baba Kozak, kızının cenazesini karşılamak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Öte yandan genç kızın Eskişehir'de toprağa verileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:35 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Üniversitesi, 3. Sayfa
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