Anadolu Üniversitesi Okçuluk Takımı sporcuları Türkiye birincisi oldu

Anadolu Üniversitesi Okçuluk Takımı sporcuları, "18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası" müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olma başarısını gösterdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Covid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirilen "18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası" müsabakaları bu yıl 17- 21 Mart tarihleri arasında Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlendi. 178 kulüpten toplam 822 sporcunun katıldığı turnuvaya Antrenör İzzet Avcı yönetiminde katılan Anadolu Üniversitesi Okçuluk Takımı sporcuları Mert Öden, Kadri Semih Güler, Olcay Gürses ve Bahadır Söğüt, Makaralı Genç Erkek Takımı kategorisinde Türkiye Şampiyonu olma başarısını gösterdi.

Antrenör İzzet Avcı, Makaralı Genç Erkek Takımı'nın büyük bir başarı göstererek turnuvayı birincilik ile tamamlamasının Anadolu Üniversitesi adına gurur verici olduğunu belirterek, "Turnuva da başarı gösteren genç sporcularımı tebrik ediyorum, bu yıl katılacağımız tüm yarışmalarda yeni başarılar elde etmek için mücadele edip, var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Genç sporcuları tebrik eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesinin 60 yılı aşan yükseköğretim deneyiminin yanında 37 yıldır da farklı branşlarda binlerce sporcunun yetişmesini sağlayan bir spor okulu olduğunu belirterek, "Bu önemli başarıyı kazanan başta genç sporcularımız olmak üzere teknik ekibimiz ve Spor Kulübümüzün başarısı için emek veren herkesi kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR