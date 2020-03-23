Anadolu Üniversitesi örgün öğrencileri için uzaktan eğitime başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi örgün öğrencileri için uzaktan eğitime başladı - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi örgün öğrencileri için uzaktan eğitime başladı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında örgün öğrencileri için uzaktan eğitime bugün başladı.

Anadolu Üniversitesi örgün öğrencileri için uzaktan eğitime başladı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında örgün öğrencileri için uzaktan eğitime bugün başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ 40 yıllık uzaktan eğitim tecrübesi ve tüm teknolojik imkanların kullanıldığı mevcut altyapısıyla yüksek öğretimin uzaktan eğitim yöntemiyle devam edebilmesi için tüm paydaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirip, bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için her türlü desteği vereceğini ilgili kurumlara iletti.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) aracılığıyla MEB çalışmalarına destek veren ve EBA sisteminin kullanımına dair ilgili tüm tarafları bilgilendirici içerikler hazırlayan üniversite, öğretimin uzaktan eğitim yöntemiyle devam edeceği bu süreçte eğitimin aksamaması için tüm imkanlarıyla gerekli desteği verecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) belirtilen tarihten itibaren öğrencilerinin Öğrenme Yönetimi Sistemi ile tüm teorik derslere uzaktan erişebileceğini belirterek, öğretimin kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

Bugünden itibaren AÜ öğrencilerinin Öğrenme Yönetimi Sistemi'ne "canvas.anadolu.edu.tr" internet adresinden kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabileceklerine değinen Prof. Dr. Çomaklı, "Sisteme giriş yaptıktan sonra tüm öğrenciler, öğretim üyelerinin dersleriyle ilgili oluşturduğu eğitim malzemelerini haftalık olarak görüntüleyebilecek, çevrimiçi olarak canlı derslerle gerçek sınıf deneyimi yaşayabilecekle." değerlendirmesinden bulundu.

Ayrıca öğrenciler, bu sistem üzerinden, ödevler ve tartışmalar gibi etkinliklere katılarak tüm sorularına da yanıt bulabilecekler. Canvas sistemi dışındaki derslerle ile ilgili bilgilendirme ise dersin öğretim üyesi tarafından anasis.anadolu.edu.tr üzerinden yapılacak.

Öğrenciler, Canvas sistemi ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgilere ise https://canvas.anadolu.edu.tr/courses/29234 adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:58 Kaynak: AA

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