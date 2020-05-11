Anadolu Üniversitesi rektör adaylığı başvuruları 22 Mayıs'a kadar yapılabilecek - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Anadolu Üniversitesi rektör adaylığı için başvuruların başladığını duyurdu.

YÖK'ün internet sitesinde, Anadolu Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayımlandı.

İlana göre, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddesi ve "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esasları" uyarınca Anadolu Üniversitesine rektör ataması yapılacak.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyanlar, 22 Mayıs 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar YÖK Başkanlığına başvuru yapabilecek.

Başvurular bizzat veya posta ile yapılabileceği gibi "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla da gerçekleştirilebilecek.

Adaylar başvuru için başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, istenen formatta Rektör Adayı Bilgi Formu, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduklarına dair belge ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde bulunan, "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge gibi dokümanları hazırlayacak.

Ayrıca adaylar, bulundukları veya son görev yaptıkları üniversite/kurumdan alınan disiplin kaydını gösteren hizmet döküm belgesini de iletecek.