Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan öğrenci evine sürpriz ziyaret
Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan öğrenci evine sürpriz ziyaret - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan öğrenci evine sürpriz ziyaret

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kendisini sosyal medya hesabından akşam yemeğine davet eden öğrencilerin evini ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan öğrenci evine sürpriz ziyaret, System.String[]

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kendisini sosyal medya hesabından akşam yemeğine davet eden öğrencilerin evini ziyaret etti.

AÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğrencisi Özge Özgentürk ve Merve Küçük ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Eda Arıcı ve AÜ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Şeyma Sancar, sosyal medyadan Rektör Çomaklı'yı akşam yemeğine davet etti.

Bu isteği kırmayan Çomaklı, eşi Seda Çomaklı ve beraberindekilerle öğrencilerin evini ziyaret etti.

Prof. Dr. Çomaklı, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilerden Özge Özgentürk'ün kendisini sosyal medya hesabından evlerine davet ettiğini belirterek öğrencilerin isteğini yerine getirmek için eşiyle ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ziyarette öğrencilerin günlük yaşantıları hakkında da bilgi sahibi olabildiğini ifade eden Çomaklı, "Öğrencilerimizi görmek için ziyarette bulunduk. Ailelerin çocuklarının bize emanet olduğunu bilmesini istiyoruz. Biz onlara gözümüzden daha iyi bakıyoruz." diye konuştu.

Özgentürk de Çomaklı çiftinin kendilerini kırmayıp ziyaret etmelerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Çomaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasan Ali Yücel ismini bilemeyen yarışmacılar, izleyiciyi isyan ettirdi
Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor! Depresyona giren Merve Boluğur, arkadaşlarıyla stres attı Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 03:01:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'dan öğrenci evine sürpriz ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]