Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'nın Dünya Tiyatro Günü Mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'nın Dünya Tiyatro Günü Mesajı

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'nın Dünya Tiyatro Günü Mesajı, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tiyatro, ülkemizde meddah, orta oyunu gibi türleriyle geçmişi oldukça eskilere dayanan ve geleneksel olarak milletimizin dimağında büyük yer kaplayan önemli bir sanat dalımızdır. İnsanoğlunun hem çevresiyle hem de iç dünyasıyla olan ilişkisini en özgün bir biçimde ortaya koyan tiyatro, günümüzde de tüm dünyada yoğun ilgi çekmekte ve geniş kitlelere hitap etmektedir. Bizler de Anadolu Üniversitesi olarak hem bünyemizde bulunan ve ülkemizin ilk özel üniversite tiyatrosu olarak her yıl pek çok seçkin oyunu Eskişehir halkıyla buluşturan Tiyatro Anadolumuzla hem de bu güzide sanat dalımıza her yıl Devlet Konservatuvarımızdan mezun ederek kazandırdığımız nitelikli sanatçılarımızla haklı bir gurur duyuyoruz. Bu gün vesilesiyle gerek sahnede gerekse sahne arkasında tiyatro sanatına emeği geçen tüm çalışanların ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutlarım." - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:20 Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Güncel
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