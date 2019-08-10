Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika Yaşam Haber

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Kurban Bayramı mesajı

19 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Kurban Bayramı mesajı, System.String[]
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam aleminin gönüllerine ferahlık, barış, huzur, evlerine mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle kurban bayramınızı kutluyorum." - ESKİŞEHİR
Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Kurban Bayramı, Çomaklı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır
Başkan Mansur Yavaş'tan bayram öncesi şirket çalışanlarına ikramiye müjdesi Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz Bilecikli genç pilot adayı bayram mesajını havada verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 14:56:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Kurban Bayramı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]