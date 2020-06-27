Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal görevine başladı - Son Dakika

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Fuat Erdal cübbesini giyerek, görevine başladı. Rektör Prof. Dr. Erdal, "Üniversitesi ailesi ile birlikte üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için bu bayrağı daha ileriye götürmek için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anadolu Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Fuat Erdal, rektörlük senato odasında cübbesini giyerek görevine başladı. Görev devir programında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a cübbesini Rektör vekili Prof. Dr. Ali Savaş Koparal giydirdi. Anadolu Üniversitesi'ne uzun yıllar hem akademisyen hem de rektör yardımcısı olarak hizmet ettiğini anlatan Koparal, "Anadolu Üniversitesi gibi bünyesinden pek çok üniversite çıkarmış etkisini tüm dünyada duyuran bir kurumun mensubu olarak bu kuruma hizmet etmiş olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Geçmişi başarılarla dolu bu büyük kurumun Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Fuat Erdal ile beraber gelecekte pek çok büyük başarıya imza atacağına olan inancım tamdır. Vekaleten yürüttüğüm Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü görevini sayın hocamıza devrederken bizlerle beraber gecesini gündüzüne katarak hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarıma ve benden desteğini esirgemeyen aileme teşekkürü borç bilirim" dedi.

REKTÖR ERDAL: BAYRAĞI İLERİ GÖTÜRECEĞİZ

Yeni rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ise Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci sayısı, verdiği nitelikli eğitim ve sınav hizmetleri ile Türkiye 'nin en büyük, dünyanın sayılı üniversitelerinden birisi olduğunu söyledi. Böyle bir üniversitede rektör olarak görev yapmanın kendisi için bir onu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erdal, "Beni bu göreve uygun gören Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanımız sayın Prof. Dr. Yekta Saraç 'a teşekkür ediyorum. Şu ana kadar Üniversitemize hizmet veren, emek veren, değer katan tüm yönetici ve çalışanlarımıza müteşekkirim. Bu desteklerinin devam edeceğine inancım tamdır. Hepimizin ortak paydası üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz. Bu bir bayrak yarışı ve bu bayrak şimdilik bana emanet edildi. Anadolu Üniversitesi ailesi ile birlikte üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için bu bayrağı daha ileriye götürmek için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Devir programının ardından Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, görevine başladı.