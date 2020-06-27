Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal görevine başladı - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal görevine başladı

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Fuat Erdal cübbesini giyerek, görevine başladı.

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Fuat Erdal cübbesini giyerek, görevine başladı. Rektör Prof. Dr. Erdal, "Üniversitesi ailesi ile birlikte üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için bu bayrağı daha ileriye götürmek için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anadolu Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Fuat Erdal, rektörlük senato odasında cübbesini giyerek görevine başladı. Görev devir programında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a cübbesini Rektör vekili Prof. Dr. Ali Savaş Koparal giydirdi. Anadolu Üniversitesi'ne uzun yıllar hem akademisyen hem de rektör yardımcısı olarak hizmet ettiğini anlatan Koparal, "Anadolu Üniversitesi gibi bünyesinden pek çok üniversite çıkarmış etkisini tüm dünyada duyuran bir kurumun mensubu olarak bu kuruma hizmet etmiş olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Geçmişi başarılarla dolu bu büyük kurumun Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Fuat Erdal ile beraber gelecekte pek çok büyük başarıya imza atacağına olan inancım tamdır. Vekaleten yürüttüğüm Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü görevini sayın hocamıza devrederken bizlerle beraber gecesini gündüzüne katarak hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarıma ve benden desteğini esirgemeyen aileme teşekkürü borç bilirim" dedi.

Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına düşeceğini paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
REKTÖR ERDAL: BAYRAĞI İLERİ GÖTÜRECEĞİZ

Yeni rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ise Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci sayısı, verdiği nitelikli eğitim ve sınav hizmetleri ile Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı üniversitelerinden birisi olduğunu söyledi. Böyle bir üniversitede rektör olarak görev yapmanın kendisi için bir onu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erdal, "Beni bu göreve uygun gören Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanımız sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür ediyorum. Şu ana kadar Üniversitemize hizmet veren, emek veren, değer katan tüm yönetici ve çalışanlarımıza müteşekkirim. Bu desteklerinin devam edeceğine inancım tamdır. Hepimizin ortak paydası üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz. Bu bir bayrak yarışı ve bu bayrak şimdilik bana emanet edildi. Anadolu Üniversitesi ailesi ile birlikte üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için bu bayrağı daha ileriye götürmek için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Devir programının ardından Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, görevine başladı.


Anadolu Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal görevine başladı - Son Dakika

Son Dakika

20:39 Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan 20:10 Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 17:32 Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'daki Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
20:38
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına düşeceğini paylaştı
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
20:09
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
19:41
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
19:19
Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı
19:18
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
19:16
İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı
19:07
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
18:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 20:52:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]