Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'... - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'...

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi


Rektör Erdal, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"15 Temmuz 2016, karanlığın aydınlığa, umutsuzluğun umuda, dramın destana dönüşünün adıdır. Türk tarihinin en önemli kırılma anlarından biri olan 15 Temmuz'da, 81 milyon kahraman milletimiz, Çanakkale ruhuyla bir ve birlikte olmuş, silaha, tanka, helikoptere ve uçağa karşı inançla, imanla ve kararlılıkla göğsünü siper etmiş, vatanına, bayrağına, milli iradesine, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bu yönüyle 15 Temmuz, yeni bir Milli Mücadele Savaşı, yeni bir direniş ve yeni bir diriliş öyküsüdür. Tarih boyunca hiçbir esareti kabul etmeyen yüce milletimiz, devletinin bekası söz konusu olduğunda, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi gözünü kırpmadan tüm fertleriyle canı pahasına tek yürek olarak savaşmış ve milli iradesine asla pranga vurulamayacağını bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır. Millete rağmen hareket edenlere en güzel cevabı yine aziz milletimiz vermiş, böylelikle 15 Temmuz gecesi, toplumsal hafızamızda asla silinmeyecek ve gelecek nesillere gururla aktarılacak bir kahramanlık destanı vasfını kazanmıştır. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, darbeci teröristlerin oyunlarını canları pahasına bozarak ebediyete irtihal eden tüm kahraman 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, başta gazilerimiz olmak üzere milli iradeye sahip çıkan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
14:40
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 20:48:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]