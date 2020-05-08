Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti - Son Dakika

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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
6 saat önce
YÖK: "Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 07.05.2020 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa etmiş bulunmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 03:25 Kaynak: İHA
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