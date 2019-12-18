Anadolu Üniversitesi Salon Okçuluk Türkiye Kupası şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Anadolu Üniversitesi Salon Okçuluk Türkiye Kupası şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Anadolu Üniversitesi Salon Okçuluk Türkiye Kupası şampiyonu oldu

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Makaralı Yay Genç Erkek Okçuluk Takımı, Samsun'da düzenlenen Salon Okçuluk Türkiye Kupası turnuvasında şampiyon oldu.

Anadolu Üniversitesi Salon Okçuluk Türkiye Kupası şampiyonu oldu, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Makaralı Yay Genç Erkek Okçuluk Takımı, Samsun'da düzenlenen Salon Okçuluk Türkiye Kupası turnuvasında şampiyon oldu.


İzzet Avcı antrenörlüğünde çalışan; Bahadır Söğüt, Olcay Gürses ve Mert Öden, zorlu mücadelelerin ardından kupayı Anadolu Üniversitesi'ne kazandırdı. Konuyla ilgili konuşan okçuluk takımının antrenörlüğünü yapan İzzet Avcı, "Göreve geldiğimiz dönemden itibaren üniversitemize 50 civarında kupa ve madalya getirdik. Hala getirmeye devam edebildiğimiz için çok mutluyum. Bize imkan verildiği müddetçe önümüzdeki yarışmalardan da derece ile döneceğimizi düşünüyorum. Son turnuva çok zor bir turnuvaydı. Çok kuvvetli rakipler vardı. Rakiplerimiz bizi zorlasa da hepsini geçtik ve birinci olduk. Bu dereceden dolayı çok sevinçliyiz" şeklinde konuştu.


Son katıldıkları turnuvada zorlu rakiplerle karşılaştıklarına dikkat çeken okçuluk takımı sporcusu Bahadır Söğüt, "Genel olarak çok iyi bir turnuvaydı. Zor karşılaşmalar neticesinde birinci olduk. Hakkını verebildiğimizi düşünüyoruz. Üniversitemiz olmasaydı bu işi yapamazdık. Rektörümüze ve kulübümüze teşekkür ediyorum. Bize maddi ve manevi destek olmasalar bu başarı gelmezdi" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Türkiye Kupası, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:32 Kaynak: İHA
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