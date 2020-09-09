Anadolu Üniversitesi "Sanata destek bursu" ile adaylarının motivasyonunu artırdı - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ), Devlet Konservatuvarı için gerçekleştirilen iki aşamalı yetenek sınavlarına, üniversitenin "sanata destek" bursunun da motivasyonuyla, toplamda bin 115 adaydan başvuru yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında koşullara uygun olarak randevulu sistemi ile gerçekleştirilen yetenek sınavlarında, ilk aşamayı 195 aday başarıyla tamamladı.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, toplamda 91 öğrencinin kabul edileceği Devlet Konservatuvarına ikinci sınavda, Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı için 60, Opera Anasanat Dalı için ise 30 adayın ter dökeceği belirtildi.

Açıklamada, Çalgı Yapımı ve Onarımı bölümü için 5, Müzikoloji için 32, Müzik Bölümü için 16, Türk Müziği Bölümü için ise 52 adayın ikinci aşamada değerlendirilme şansı bulduğu kaydedildi.

11 Eylül'de sona erecek olan ve engelli öğrenciler için de 11 kontenjanın bulunduğu Devlet Konservatuvarı yetenek sınavlarında 78 jüri üyesi görev yapıyor.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın öncülüğünde başlatılan "Sanata destek bursu" projesi kapsamında, özel yetenek sınavı sonucunda yerleşen öğrencilere, başarı sıralamalarına göre çeşitli burs olanakları sağlanıyor.

Bölüm bazında en yüksek puanı alarak bölümlerine birincilikle yerleşen adaylara, Edinburgh Uluslararası Tiyatro Festivali, Berlin Filarmoni Orkestrasının Konseri, World Music Konferansına ve İtalya'da düzenlenen Çalgı Yapım Sempozyumu gibi etkinlikler için 5 bin lira katılım desteği sunuluyor.

Ayrıca bölüm bazında 2'nci ve 3'üncü yüksek puanı alarak yerleşen öğrencilere ise bir defaya mahsus 2 bin liralık destek verilirken, burs alma başarısını gösteren tüm öğrenciler, öğretim dönemi boyunca üniversite yemekhanesinden bedelsiz olarak 3 öğün yemek hizmetinden faydalanabiliyor.