Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü: Yeni Dönemde Merak Edilenler ve Dopdolu Etkinliklerle Öne Çıkıyor! - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü: Yeni Dönemde Merak Edilenler ve Dopdolu Etkinliklerle Öne Çıkıyor!

Son Güncelleme: 11.08.2023 12:54

Doç. Dr. Yavuz Tuna'nın danışmanlığında 2011 yılında Anadolu Üniversitesi çatısı altında faaliyete geçen Sosyal Medya Kulübü, bugüne kadar pek çok ünlü ismi öğrencilerle bir araya getirerek etkinliklerine renk katmaya devam ediyor. Neslihan Atagül, Fatma Turgut, Ala Tokel, Efe Uygaç, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı, Çağrı Ergün, Kenan Arda Öztürk gibi önemli isimler, kulüp etkinliklerinde öğrencilere ilham verici deneyimler yaşatıyor.

Sosyal Medya Kulübü, sadece bir okul kulübü olmanın ötesine geçerek öğrencilere sıcak ve güvenli bir sosyalleşme alanı sunuyor. Kulüp etkinlikleri, öğrencilerin farklı disiplinlerden insanlarla tanışmasını ve sosyal becerilerini geliştirmesini sağlıyor.

Yeni dönem hazırlıklarına hız kesmeden başlayan Sosyal Medya Kulübü, tercih dönemindeki öğrencilerin akıllarındaki soruları cevaplamak için "Merak Edilenler" başlıklı videolar hazırladı. Videoda, okulda yapılabilecek etkinliklerden Eskişehir'deki ekonomik ve sosyal hayata dair bilgiler sunuldu ve gelecek öğrencilerin neleri beklediği anlatıldı. Bu videoya, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medya Kulübü, yıl içinde düzenlediği Com.Week ve SMITSUMMIT etkinlikleri ile öğrencileri birçok farklı sektörün ileri gelen isimleriyle buluşturuyor. Bu etkinlikler, hem konuklarla sohbet etme şansı bulan öğrencileri hem de Sosyal Medya Kulübü'nün sunduğu ikramlarla güzel bir hafta sonu geçirmeyi mümkün kılıyor.

Bu yıl 9-13 Ekim tarihleri arasında, Anadolu Üniversitesi'nin çeşitli noktalarında stantlarında yeni üyelerini bekleyen Sosyal Medya Kulübü, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde de adından söz ettirecek etkinlikler düzenleme sözü veriyor.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü: Yeni Dönemde Merak Edilenler ve Dopdolu Etkinliklerle Öne Çıkıyor!
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Anadolu Üniversitesi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü: Yeni Dönemde Merak Edilenler ve Dopdolu Etkinliklerle Öne Çıkıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Kulübü: Yeni Dönemde Merak Edilenler ve Dopdolu Etkinliklerle Öne Çıkıyor! - Son Dakika
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