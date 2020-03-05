Anadolu Üniversitesi sosyal medyada yükselişini sürdürüyor - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi sosyal medyada yükselişini sürdürüyor

6 saat önce

Markaların sosyal medya performanslarını değerlendiren bağımsız bir kuruluş olan SocialBrands verilerine göre sosyal medyayı en iyi yöneten markalar Top 100 listesinde üniversiteler arasında Şubat ayında zirvede yer alan Anadolu Üniversitesi 5 Mart 2020 verilerine göre, zirvedekini yerini...

Anadolu Üniversitesi sosyal medyada yükselişini sürdürüyor, System.String[]

Markaların sosyal medya performanslarını değerlendiren bağımsız bir kuruluş olan SocialBrands verilerine göre sosyal medyayı en iyi yöneten markalar Top 100 listesinde üniversiteler arasında Şubat ayında zirvede yer alan Anadolu Üniversitesi 5 Mart 2020 verilerine göre, zirvedekini yerini korurken listede yer alan tüm markalar arasında 12 sıra yükselerek 24. oldu. Böylelikle üniversiteler bazında Anadolu Üniversitesi'nin en yakın rakibiyle arasındaki fark 11 sıra arttı.


Birçok sektörden Türkiye'nin en önemli markalarının yer aldığı Top 100 listesinde yine birçok önemli markayı geride bırakan Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya başarısında, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı öncülüğünde gerçekleştirilen, takipçilerle etkileşimli paylaşımların artması, kurumsal ve bireysel olarak proaktif iletişim yönteminin benimsenmesi, öğrenci, mezun ve personel ile iletişimin en üst seviyede tutulması gibi unsurlar son derece etkili oldu. Ayrıca sosyal medya hesaplarının kurumsal olarak hareket etmesi yönünde bir yapı oluşturan Anadolu Üniversitesi bu konuda yönerge çıkardı ve teşkilatlanma oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:07 Kaynak: İHA
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