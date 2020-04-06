Anadolu Üniversitesi sosyal medyadaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Anadolu Üniversitesi sosyal medyadaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi sosyal medyadaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor

6 saat önce

On binlerce markanın sosyal medya performanslarını her ay, verilere dayalı ve tarafsız bir şekilde mercek altına alan SocialBrands'ın, nisan ayı sıralaması açıklandı.

Anadolu Üniversitesi sosyal medyadaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor, System.String[]

On binlerce markanın sosyal medya performanslarını her ay, verilere dayalı ve tarafsız bir şekilde mercek altına alan SocialBrands'ın, nisan ayı sıralaması açıklandı.


50 bin 507 farklı sosyal medya hesabından paylaşılan, 2 milyon 87 bin 895 içeriğin istatistiksel olarak ölçümlendiği sıralamada Anadolu Üniversitesi, yükseköğrenim kurumları arasında yine birinci sırada yer aldı. Sosyal medya hesaplarını en verimli şekilde yöneten Anadolu Üniversitesi, birçok dünya devi markayı gerisinde bıraktı. 1-31 Mart tarihleri arasındaki performanslara bakılarak hazırlanan nisan ayı sonuçlarına göre, "Top 100" listesinde 11 sıra yükselen Anadolu Üniversitesi, 13'üncü sıraya yerleşerek üniversiteler arasındaki liderliğini de korudu.


Üniversite sıralamasında birinci


Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütüldüğü Medya Merkezi bünyesindeki Sosyal Medya Koordinatörlüğü'nün kurulmasıyla birlikte, sosyal medya platformlarındaki varlığını kurumsal boyutta devam ettiren Anadolu Üniversitesi, bu konudaki başarılı yükselişine devam ediyor. Tüm Markalar Top 100 listesinde üniversiteler arasında 1'inci olan Anadolu Üniversitesi'ni sırasıyla; Hacettepe, ODTÜ, Boğaziçi, Atatürk, Sakarya, Akdeniz, Üsküdar ve Ankara Üniversiteleri takip etti.


Koronavirüs hakkında bilgilendirici içerikler paylaşıldı


Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar neticesinde, yüz yüze eğitime zorunlu olarak ara verildi. Bu süre zarfında öğrenci odaklı faaliyetlerine hız kazandıran üniversite, sosyal medya hesaplarını oldukça yararlı şekilde kullanıyor. Koronavirüs hakkında görsel ve yazılı birçok bilgilendirici içerik üreten Anadolu Üniversitesi, bu kapsamlı içerikleri resmi hesaplarından öğrenciler ve aileleriyle paylaşıyor. Öğrencilerin uzaktan öğrenim sürecinde evlerinde yapabilecekleri birçok faaliyete dair öneriler paylaşılan üniversite hesaplarında, ayrıca gündemle ilgili olarak Rektör Çomaklı'nın mesajlarına ve anma paylaşımlarına da yer veriliyor.


Açıköğretim paylaşımları yoğun ilgi görüyor


Açık ve uzaktan öğrenimin dünyadaki öncü kuruluşlarından Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi'ne kayıtlı 1 milyonun üzerindeki öğrencisini sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendiriyor. Öğrenci odaklı bir anlayışla çalışmalar yürüten üniversite, Açıköğretim Sistemi'nin işleyişi ve sınavlar hakkındaki tüm değişiklikleri düzenli olarak bu hesaplardan paylaşıyor. Merak edilen soruların da yanıtlandığı paylaşımları öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.


BoomSocial Brands Top 100 ölçümü hakkında


SocialBrands, markaların sosyal medya performansını tamamen tarafsız ve objektif şekilde ölçümleyen bir puanlama platformu. BoomSocial verilerini ve BoomSonar teknolojilerini kullanan SocialBrands, markalar için en popüler sosyal medya kanalları olan Facebook, Twitter ve Instagram'da yer alan 50 binden fazla marka hesabını inceliyor.


Marka Endeksi; 50 bin marka hesabı tarafından paylaşılan iletilerin ay boyunca aldığı toplamda 1 milyar 561milyon 171 bin 714'den fazla beğeni, yorum, paylaşım, Retweet gibi etkileşimlerin incelenmesi ile değerlendirilmiştir. Tüm hesaplar ve sayfalar için hayran sayısı, hayran artışı, sayfa yapısı, sayfa bilgileri, ay boyunca paylaştığı tüm iletiler, ileti türleri, paylaşılan iletilere gelen beğeni, yorum, paylaşım ve Retweetler, ileti başı etkileşim oranı, hashtag ve mention kullanımı, bulunduğu sektördeki karşılaştırmalı durumu gibi onlarca farklı ve herkese açık performans verisi analiz edilmiştir. Bütün detaylara aşağıdaki linkten ulaşılabilir. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:28 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Denizli'de koronavirüsle ilgili "montajlı paylaşım"a inceleme
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi         
19:59
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi         
19:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik         
19:34
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 523'e yükseldi         
19:13
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı         
19:11
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü         
18:58
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır         
18:57
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz         
18:44
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
18:31
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor         
18:31
Bayern Münih antrenmanlara başladı Bayern Münih antrenmanlara başladı         
18:26
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı         
18:12
Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü         
17:57
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi         
17:32
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı         
17:24
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı         
17:15
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu         
17:12
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi         
17:06
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular         
17:04
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş         
17:00
Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı         
16:52
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu         
16:45
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:41
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi         
16:41
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:39
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım         
16:38
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi         
16:32
Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu         
16:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 20:14:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Üniversitesi sosyal medyadaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]