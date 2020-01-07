Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi küresel ve bölgesel gelişmelerde kamuoyunu... - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi küresel ve bölgesel gelişmelerde kamuoyunu...

6 saat önce

Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli konulara ilişkin eğitim, araştırma ve bilimsel faaliyetlerde bulunan Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM), ulusal ve uluslararası kamuoyunu pek çok konuda bilgilendiriyor.

Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi küresel ve bölgesel gelişmelerde kamuoyunu..., System.String[]

Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli konulara ilişkin eğitim, araştırma ve bilimsel faaliyetlerde bulunan Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM), ulusal ve uluslararası kamuoyunu pek çok konuda bilgilendiriyor.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2005 yılında faaliyete geçen ve 2019'da Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın teşvikiyle ivme yakalayan ANASAM, Türkiye'nin bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan birçok araştırma ve yayınla önemli işlere imza atıyor.

Farklı dillerdeki infografik çalışmalarıyla yazılı ve görsel medyada paylaşımlarda bulunan merkez, global bir anlayışla Türkiye'yi ilgilendiren konular hakkında araştırmalar yapıyor.

"FETÖ/PDY'nin Mali Kaynak Yapılanması (Terörizmin Finansman Yapısında Yaşanan Dönüşüm Bağlamında Bir Radikalleşme Örneği)" başlıklı 57 sayfalık rapor yayınlayarak terör örgütlerine karşı mücadeleye destek veren merkez, terör örgütü PKK'nın kirli emellerine ışık tutmak için 8 dile çevrilen 43 sayfalık infografik gibi çalışmalarla kamuoyunu bilgilendirdi.

ANASAM bünyesinde 2019 yılı kasım ayında ilk sayısı çıkarılan ve yılda 3 kez dijital-yazılı ortamda yayınlanması planlanan "Anadolu Strateji Dergisi" ile Türkiye'nin tarihsel süreçte yaşadığı önemli olaylar hakkında incelemeleri de kamuoyunun ilgisine sunuluyor.

Alanında uzman birçok isimle "Ekonomi Güvenliği", "Dijitalleşme ve İnsan" ve "Terör Örgütü PKK'nın Dünü, Bugünü, Yarını" gibi konuların ele alındığı söyleşi günleri düzenleyen ANASAM, bilimsel araştırmalar konusunda da özverili çalışmalar gerçekleştiriyor.

Merkez araştırmaların yanı sıra düzenlediği söyleşi ve panellerle alanında uzman birçok ismi öğrencilerle buluşturuyor.

"ANASAM çözüm önerileri sunmayı hedefliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ANASAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Turan, Türkiye'yi yakından ilgilendiren meselelere ışık tutmayı hedefleyen merkezin Anadolu Üniversitesinden dünyaya açıldığını belirterek, ANASAM'ın yeniden yapılanma süreciyle çok daha önemli işlere imza atacaklarını bildirdi.

Küreselleşen dünyada toplumların refahını artırmak için sadece ülke sınırları içinde yaşanan gelişmelerin analiz edilmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ve dünyada stratejik öneme sahip gelişmelerin değerlendirilmesi, ülkelerin, küresel ve bölgesel alanda oynadıkları stratejik rollerinin analiz edilmesi ve iş birliği olanaklarının araştırılması gerekmektedir. ANASAM, bu gereklilik kapsamında 2019 yılından itibaren yeniden yapılanma sürecine girmiş ve çalışmalarına başlamıştır. ANASAM, küresel ve bölgesel çaptaki gelişmeleri değerlendirme ve çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda geniş yayın ve bilimsel toplantılar ile akademik çevrelerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır."

Anadolu Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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