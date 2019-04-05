Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi U17'de Türkiye Şampiyonluğunu Hedefliyor

Anadolu Üniversitesi U17'de Türkiye Şampiyonluğunu Hedefliyor

50 dakika önce

Eskişehir'de U17 Gençler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Anadolu Üniversitesinde hedef finallere uzanarak turnuvayı şampiyonlukla tamamlamak olarak belirlendi.

Anadolu Üniversitesi U17'de Türkiye Şampiyonluğunu Hedefliyor, System.String[]
Eskişehir'de U17 Gençler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Anadolu Üniversitesinde hedef finallere uzanarak turnuvayı şampiyonlukla tamamlamak olarak belirlendi. 76 ilden 133 takımın katılımıyla 4 Nisan'da başlayan şampiyona heyecanı 7 Nisan'da son bulacak.

24 grupta 133 takımın mücadelesine sahne olacak şampiyonanın açılış gününde Eskişehir temsilcisi, Kütahya Grubu'nda ilk maçını oynadı. Şampiyonaya, 1-0'lık Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mağlubiyetiyle kötü bir başlangıç yapan Anadolu Üniversitesi, sahadan yenilgiyle ayrılsa da oynadığı futbolla umut verdi. Anadolu Üniversitesi, 5 Nisan 17.00'da Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Karakova Stadı'nda karşılaşacağı 1299 Bilecikspor'u yenerek şampiyonluk şansını sürdürmeyi hedefliyor. Öncelikle kendi maçına odaklanan Anadolu Üniversitesi, turnuvanın ilk galibiyetini alarak rakiplerinin alacağı sonuçları beklemeye başlayacak.

Turnuvanın üçüncü günü olan 6 Nisan'da ise şampiyonaya galibiyetle başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye, 1299 Bilecikspor karşısında galibiyet ararken Arabayatağıspor da Uşak Bölmespor ile karşılaşacak. 7 Nisan'da ise futbolseverlerin büyük bir heyecana şahit olacağı final mücadelesi oynanacak. Grup maçlarına ve final mücadelesine ise Karakova Stadı ev sahipliği yapacak. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:01 Kaynak: İHA

Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, Türkiye, Spor
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