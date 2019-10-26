Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali
Son Dakika Kültür Sanat Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Moliere'in "Tartuffe" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Moliere'in "Tartuffe" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Rusya'dan Taganka Tiyatrosu, barındırdığı evrensel temalar ve karakterler nedeniyle "nadir bir eser" olarak anılan Moliere'in "Tartuffe" adlı tiyatro oyununu, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da seyirciyle buluşturdu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın da izleyiciler arasında yer aldığı oyunu, çok sayıda tiyatrosever takip etti.

Yönetmenliğini Yuri Lyubimov'un üstlendiği oyunda Roman Staburov, Sergey Trifonov, Margarita Radzig, Anastasia Kolpikova, Larisa Maslova, Sergey Tsymbalenko, Philip Kotov, Polina Nechitailo, Julia Stozharova, Alla Smirdan, Zakharova, Nikita Luchikhin, Kirill Yanchevsky, Sergey Ushakov, Artyom Bolotovsky, Igor Larin, Anton Anurov sahnede yer aldı.

Festival sonunda elde edilecek bilimsel veriler ışığında, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nün eğitim programının geliştirilmesi ve Türk tiyatrosuna oyuncu eğitimi konusunda katkılar sağlanması amaçlanıyor.

Anadolu Üniversitesi, Moliere, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çıplak fotoğraflarıyla ülkede gündem olan Katie Hill'in bacak arasındaki Nazi dövmesi dikkat çekti
Ali Koç uyardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başka yerden kürsüye çıktı İstifa etmeyen sendika başkanını döverek hastanelik ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 18:20:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]