Anadolu Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı arasında işbirliği protokolü - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı arasında işbirliği protokolü

7 saat önce

Anadolu Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (KOM) bünyesinde eğitim ve teknik destek konularına ilişkin protokol imzalandı.

Anadolu Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı arasında işbirliği protokolü, System.String[]

Anadolu Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (KOM) bünyesinde eğitim ve teknik destek konularına ilişkin protokol imzalandı.


Anadolu Üniversitesi sahip olduğu bilgi birikimi ve teknik altyapısıyla, diğer kamu kurumlarıyla ortak projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlarla ortak projeler hayata geçiren Üniversite, yeni bir iş birliği için ilk adımı attı. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (KOM) bünyesinde eğitim ve teknik destek konularına ilişkin protokol imzalandı. İmzalanan protokolle birlikte, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanında bilimsel çalışmalar yapılması amaçlanıyor.


Protokol imza törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Mahmut Çorumlu katıldı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş yaptığı açıklamada, işbirliği protokolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı ve emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.


"Bu işbirliği kapsamında Anadolu Üniversitesi elinden ne geliyorsa yapmaya çalışacak"


Emniyet Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmaktan büyük onur duyduklarını dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı ise, "Bu işbirliği kapsamında Anadolu Üniversitesi elinden ne geliyorsa yapmaya çalışacak. Elimizdeki akademik kadro, teknik ve fiziki imkanlarımızı Emniyet Teşkilatının hizmetine sunmak üzere açacağız. Bu konuda Anadolu Üniversitesi üzerine düşeni her zaman yapmaya hazır. Emniyet Teşkilatımız, Türk devletinin en zor zamanlarında her zaman her şekilde, mensuplarıyla birlikte ön saflarda yer almış, hiçbir zaman geri adım atmamıştır. Bize de bu şanlı teşkilata destek olmayı bir borç biliyoruz. O nedenle Üniversite olarak teşkilatımızla işbirliği yapmaktan memnuniyet ve şeref duyuyoruz. Genel Müdürümüze, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımıza ve ekibine de teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:38 Kaynak: İHA
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