Anadolu Üniversitesi ve ETB arasında paylaşım toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi ve ETB arasında paylaşım toplantısı - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi ve ETB arasında paylaşım toplantısı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zeydan, eğitim, araştırma ve olası iş birliklerini konuşmak amacıyla bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi ve ETB arasında paylaşım toplantısı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zeydan, eğitim, araştırma ve olası iş birliklerini konuşmak amacıyla bir araya geldi.


ETB'de gerçekleştirilen toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan, İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık ve ETB Yönetim kurulu üyeleri yer aldı.


Söz konusu toplantıda, başta Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) ile Sektör ve Sivil Toplum İş Birliği Koordinatörlüğü olmak üzere üniversitenin bütün birimleri ile iletişimin sağlanmasına dönük görüşmelerde bulunuldu.


Ziyarette ETB Yönetim Kurulu Başkanı Zeydan, Rektör Çomaklı'ya ETB'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. ETB'de birimlerin çalışma şekillerini yerinde gösteren Zeydan, ETB Elektronik Satış Sistemini Rektör Çomaklı ve beraberindekilere aktardı.


Geçtiğimiz aylarda ETB tarafından düzenlenen"Kadın ve Toprak" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafları inceleyen Rektör Çomaklı, kurumlar arası irtibatı geliştirmek ve geçekçi işbirlikleri sağlamak için ETB ile bir araya geldiklerini ifade ederken Üniversite olarak sahip olunan büyük bilgi birikimini, Eskişehir Ticaret Borsası gibi üniversite ve şehir için önemli olan kurumlarla paylaşmanın önemine de değindi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı
Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun? Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Kritik konular görüşüldü Eskişehirspor'da Jesse Sekidika bilmecesi: Sözleşmesini tek taraflı feshetti

Son Dakika Haberleri
17:32 Domaniç'te kar kalındığı 1 metreyi geçti - Son Dakika
17:32 İstanbul prof. dr. sait yılmaz: abd savaş istiyor, iran hesaplı davranıyor - Son Dakika
17:32 Şanlıurfa 4 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
17:32 Kütahya domaniç'te kar kalındığı 1 metreyi geçti - Son Dakika
17:27 Anadolujet, dünyaya açılıyor - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 17:37:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Üniversitesi ve ETB arasında paylaşım toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]