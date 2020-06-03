Anadolu Üniversitesi ve Türkiye İç Denetim Enstitüsünden iş birliği protokolü - Son Dakika

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında üniversite öğrencilerinin iç denetimde çalışan profesyonellerle iletişimini sağlamak amacıyla gerçekleşen seminerler tamamlandı.

Üniversitenin Haber Merkezi Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) temsilcisi olan TİDE ve AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında gelecekte gerçekleşmesi planlanan programları içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Mesleki gelişim ve yetkinlik eğitimleri ve iç denetim profesyonellerinin küresel sertifikasyonunun artırılması amacıyla çalışmalar yürüten TİDE ve AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin birlikte yürüttüğü İç Denetim Seminerleri Programı başarıyla tamamlandı.

Programı süresince iş hayatında aktif bulunan profesyonellerin katılımıyla İç denetime Giriş ve Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol, İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi, İç Denetim Uygulama İlkeleri, Hile Riskleri ve Denetimi, İç Denetimin Kalite Güvencesi ve İç Denetçinin Kariyer Yolu konularından oluşan 6 seminer düzenlendi. Bu seminerlere katılan 64 öğrenci, katılım sertifikası almaya hak kazandı. Uzaktan eğitim yoluyla verilen ödevlerin değerlendirilmesi sonucunda 47 öğrenci de başarı sertifikasına layık görüldü.