Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesi Yaz Spor Okulunda geleceğin sporcuları yetişiyor
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Anadolu Üniversitesi Yaz Spor Okulunda geleceğin sporcuları yetişiyor

37 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Yaz Spor Okulunda ilgi duydukları farklı spor dallarını öğrenme fırsatı bulan çocuklar, fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirirken bir yandan da tatillerini verimli şekilde geçiriyor.

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Anadolu Üniversitesi Yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulunda ilgi duydukları farklı spor dallarını öğrenme fırsatı bulan çocuklar, fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirirken bir yandan da tatillerini verimli şekilde geçiriyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları ile çocuklara tatil boyunca spor yapma ve kendilerini geliştirme olanağı sunuluyor. Çocukların bu kapsamda sportif faaliyetlere katılabildiği branşlardan biri de hentbol olurken tenis, basketbol, futbol gibi diğer spor dallarında da çalışmalar devam ediyor. 2008-2012 doğumluların katılabildiği hentbol antrenmanları, Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri saat 10.30-12.00 saatleri arasında Eski Çağdaş Spor Salonunda sürüyor. Hentbol eğitimi ile çocuklar fiziksel aktivitelerini artırırken diğer taraftan da takım olma ruhunu kavrıyor.

Yaz Spor Okulları kapsamında hentbol branşının da bulunmasının çocuklar açısından önemli olduğunu dile getiren Antrenör Selen Keser, gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. Antrenör Keser, "Yaklaşık 20 kız öğrencimiz var. 2008 ve 2012 yılları arasında doğanlar, yaz spor okulundaki kurslara katılabiliyor. Temmuz ayında çalışmalara başladık ve bir aydır antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Çocuklara hentbol öğretebilmek çok güzel bir duygu. Çünkü son zamanlarda hentbola olan ilgi düşük ve bu nedenle birçok kulüp kapanıyor. Çocuklara hentbol öğretebilmek hem bizim için hem onlar için güzel bir kazanım" ifadelerini kullandı.

Çocuklar basketbol ile tanışıyor

Anadolu Üniversitesi Yaz Spor Okulu bünyesinde yaklaşık 70 çocuğa basketbol eğitimi veriliyor. Yaz spor okulunda basketbol eğitimi almak isteyen 2006-2012 doğumlu çocuklar da bu kapsamda çalışmalarına Anadolu Üniversitesi antrenörleri eşliğinde devam ediyor. Genç sporcular, antrenmanlarda top sektirme, pas verme, parkur çalışması ve turnike atma gibi basketbolun temel tekniklerine ilişkin yeteneklerini geliştiriyor.

Anadolu Üniversitesi basketbol antrenörlerinden Ali Rıza Solmaz, öncelikli hedeflerinin çocuklara basketbolu sevdirmek olduğunu ifade etti. Solmaz, "Yaz döneminde üniversitemizde ve üniversitemizin çevresinde bulunan çocuklara sportif etkinlikler düzenliyoruz. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, hentbol gibi branşlarda kurslarımız oluyor. Biz basketbol branşında faaliyet gösteriyoruz. Basketbol branşındaki amacımız ilk olarak basketbol sporunu çocuklara sevdirmek sonra da temel teknik bilgileri vererek bundan sonraki basketbol yaşantılarında doğru bir altyapı temeli ile hareket etmelerini sağlamak. Çocukların yaz aylarında sportif eğitim alarak hem eğlenmelerini hem de öğrenerek zaman geçirmelerini istiyoruz. Aynı zamanda çocuklara üniversitenin nasıl bir yer olduğunu göstermeyi ve üniversiteye ilişkin algılarının oluşmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Anadolu Üniversitesi yaz spor okulu basketbol branşı, çalışmalarını salı ve perşembe olmak üzere haftanın 2 günü yapılan antrenmanlar ile sürdürüyor. 2006-2012 yılları arasında doğan çocukların eğitim gördüğü yaz spor okulu basketbol branşı, yaklaşık 70 çocuğu basketbol ile tanıştırıyor. Yaş gruplarına göre çalışma gruplarına ayrılan çocuklar, 2 antrenör eşliğinde eğitim görüyor. - ESKİŞEHİR
Anadolu Üniversitesi, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:48 Kaynak: İHA
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