Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre'nin anısını sanatla yaşatıyor - Son Dakika

Bu süreçte Yunus Emre'nin memleketi olan Eskişehir, düzenlenen etkinliklerde başı çeken şehirler arasında yer alıyor. Merkez kampüsünün adının "Yunus Emre" olduğu Anadolu Üniversitesi de Eskişehir gibi Yunus Emre'yle bütünleşerek, bu bağlamda gerçekleştirilen organizasyonlardaki en önemli paydaşlardan birini oluşturuyor. Bu kapsamda bir dizi etkinliği hayata geçiren Anadolu Üniversitesi tarafından Yunus Emre'yi anma, anlama ve kutlama amacıyla yeni bir etkinliğe daha imza atıyor. Yunus Emre ve Türkçe Yılı çerçevesinde Anadolu Türk kültürünün en önemli figürlerinden biri olan Yunus Emre'nin anısını Anadolu Üniversitesi'nin kurumsal kimliğiyle somutlaştırmayı amaçlayan "Yunus Emre Hediyelik Eşya Yarışması" düzenlenecek. Yarışma aracılığıyla Türk sanatçı ve tasarımcıların, sanat dünyasına yeni eserler kazandırması; Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve evrensel fikirlerini heykel ve üç boyutlu tasarım formuyla yorumlanıp hediyelik eşya kavramıyla bütünleştirmesi hedefleniyor.

Yunus Emre ve Anadolu Üniversitesi konulu yarışmaya üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans veya lisansüstü eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri katılabilecek. Katılımcılar eserlerini 15-19 Kasım tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi'ne elden veya kargo yoluyla teslim edebilecek. 25 Kasım Salı günü açıklanacak yarışmanın sonucuna göre Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve akademisyenlerden oluşan seçici kurul tarafından ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Yarışmada birinciye 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL, üçüncüye 5.000 TL ve üç adet de 2500 TL değerinde mansiyon ödülü dağıtılacak.