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Anadolu Üniversitesinde akademik makale yazımı çalıştayı

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından "De Gruyter Akademik Makale Yazımı Çalıştayı" düzenlendi.

Anadolu Üniversitesinde akademik makale yazımı çalıştayı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından "De Gruyter Akademik Makale Yazımı Çalıştayı" düzenlendi.


Çalıştayda Almanya Merkezli de Gruyter Yayınevi yetkilileri tarafından uluslararası hakemli bir dergiye makale hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Çalıştayda ayrıca makalenin hazırlanma aşaması öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda bilim insanı katıldı. Etkinlikte de Gruyter Yayınevi Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Afrika Ülke Müdürü Deniz Can Kurt, Editör Koordinatörü Dr. Irmina Fortunato ve Yönetici Editör Dr. Katarzyna Grzegorek konuşmacı olarak yer aldı.


Etkinlikte bir konuşma yapan Deniz Can Kurt, "Türkiye'de üniversitelerde bilimsel yayın yapmak ve bunu hakemli bir dergide yayınlatmak kariyer için çok önemli. Bu konuda ulusal dergilerin tutumlarını bilmek ve buna göre hareket etmek sizin makalelerinizin kabul olma olasılığını arttıracaktır. Bunun yanı sıra nasıl bir yol izlemeniz konusunda size öncülük edecektir ve bu sayede boşa kürek çekmemiş olacaksınız" dedi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Deniz Can, Türkiye, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:03 Kaynak: İHA
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