Anadolu Üniversitesinde Öğretmenler Günü kutlaması

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği katkılarıyla düzenlenen "24 Kasım Öğretmenler Günü Programı", Sinema Anadolu'da gerçekleştirildi.



Programa, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve müdür yardımcıları ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Bu anlamlı günde, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı'nın davetleri üzerine Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın babası Mehmet Nuri Çomaklı ile annesi Zekiye Çomaklı da yer aldı.



Rektör Çomaklı: "Bu tarz günler, birtakım şeyleri düşünebilmemiz adına önem arz ediyor"



Programın açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün önemine ilişkin görüşlerini "Annem ve babamdan öğrendiğim ilk şey; insanlık mektebinin ilk öğretmenin kadın olduğuydu. Bu nedenle de başta kadın öğretmenler olmak üzere tüm öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu tarz günler, bizleri bir araya getirerek birtakım şeyleri düşünebilmemiz adına önem arz ediyor. Bizler; 'İlim Çin'de de olsa gidip alınız', 'Bana bir kelime öğretenin kırk yıl kölesi olurum', 'Gelecek nesil sizlerin eseridir' diyen bir medeniyetin çocuklarıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de, 2200 yıllık devlet tarihimizde son dönem kurucusu olarak başöğretmenlik sıfatını almıştır. Bu doğrultuda da medeniyetimizin devamlılığını sağlamak ve öğretmenlere verilen kıymeti gösterme anlamında bize bazı şeyleri işaret etmiştir." şekilde dile getirdi.



"Dijital bir dünyaya doğru gidiyoruz"



Öğretmenlik mesleğinin yakın bir gelecekte klasik eğitim tekniklerinden uzaklaşarak dijital bir dünyaya doğru gideceğine dikkat çeken Rektör Çomaklı, şöyle konuştu:



"Yaklaşık 10-15 yıllık süreçte çocuklarımızı sınıflarda tutup klasik eğitim vermekte zorlanacağız. Yabancı dil öğrenmek isteyen birisi, dijital bir oyun sayesinde bile bunu başarabiliyor. Artık dijital bir dünyaya doğru gidiyoruz. Böyle bir günde de bu konuyu tartışmamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü kendi çocuklarım dahil olmak üzere gelecek nesillerimizi size emanet edeceğiz. Bu yüzden de buradaki yönetici ve öğretmen adaylarının dijitalleşme konusunu bilmesi gerekir. Dijitalleşen dünyaya çok fazla direnç göstermemeliyiz. Bu uyumu sağlarken de bozulmadan yerine getirmeye önem göstermeliyiz. Bazen geçmişte kalabiliyoruz; ama dijital dünyada bulunduğumuzun da farkında olmalıyız ve unutmamalıyız. Buna göre de kendimizi güncellemeliyiz."



"Öğretmenliğin ana ruhunu dijital dünyaya aktarmamız gerekiyor"



Dijitalleşmenin her alanda önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Çomaklı şunları söyledi:



"Öğretmenliğin ana ruhunu dijital dünyaya aktarmamız gerekiyor. Bu kapsamda biz de geçen ay Çin'de gerçekleştirdiğimiz toplantıda ve ulusal kanallarda yaptığımız açıklamalarda, bu değişim ve dönüşüme öğretmenlerimizin ayak uydurabilmesi adına Anadolu 5.0 denilen bir eğitim modelinden bahsettik. Artık her türlü bilgiye, gün içerisinde elimizde gezdirdiğimiz teknolojik cihazlardan ulaşabiliyoruz. Bu nedenle de öğretmen ve öğretmen adaylarımızı dijital değişim ve dönüşüme alıştırmalıyız. Aksi halde, neslimizi büyük sorunlar bekliyor olacaktır."



Türk milletinin birlikte hareket edebilme özelliğine sahip olduğuna değinen Rektör Çomaklı, "Bu durum diğer devletlere göre bizim bir şansımızdır. Bu nedenle, dijitalleşme sürecini daha milli bir hale getirebiliriz. Bugün dünyadaki ülkelere baktığımız yalnızca birkaçında milli irade kavramına rastlıyoruz. Özellikle öğrencilerimizin buradan mezun olduktan sonra bu kavrama nasıl entegre olacaklarını ve gelecek nesle de bunu nasıl aktaracaklarını düşünmeleri gerekir." dedi.



Rektör Çomaklı son olarak, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencisi Kardelen Kuzu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına da sabırlar dileyerek sözlerini noktaladı.



Dekan Prof. Dr. Odabaşı: "Hüzün ve coşkuyu bir arada yaşayan meslek gurubuyuz"



Öğretmenlerin hüzün ve coşkuyu bir arada yaşayan bir meslek grubu olduğuna değinen Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Kardelen Kuzu'nun cenazesinde bu hüznün bir örneğinin yaşandığını belirtti ve "Cumartesi gecesi bir çocuğumuzu kaybettik ve hocalarımıza, öğrencilerimize cenazeye katılarak bu acıyı paylaşma fırsatı veren Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya minnettarız ve çok teşekkür ediyoruz." dedi.



"Merhametinizi hiçbir zaman öğrenciden eksik etmeyeceksiniz"



Geleceğin öğretmen adaylarına da seslenen Prof. Dr. Odabaşı, "Merhametinizi hiçbir zaman öğrenciden eksik etmeyeceksiniz. Merhametsiz bir insan, kuru bir ağaçtır. Merhametinizi bilginize koşut tutarsanız o araba gider. Yoksa olduğu yerde tökezler kalır. Öğretmen olduğunuz zaman her çocuğun başını okşayın ve ilgi alanına doğru yol çizin." şeklinde konuştu. Dekan Odabaşı, geçmişten bugüne pek çok öğretim üyesinin Anadolu Üniversitesine katkıda bulunduğunu ve bu kişilerden birinin de Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı olduğunu belirtti. Odabaşı şöyle konuştu:



"Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya yaşı benden küçük olmasına rağmen rektör değil, hocam diye hitap etmeyi çok seviyorum. Çünkü bazı makamların içi sadece eğitimle dolmuyor, insanlıkla doluyor. İnsanlıkla dolduğunun timsalini bizlere çok genç yaşta gösteren bir rektörümüz var, şükürler olsun."



Prof. Dr. Özsoy: "Eğitim etkinlikleri kurulacak sivil toplum örgütleriyle desteklenmeli"



Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Vedat Özsoy ise konuşmasında şunları aktardı:



"Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği tarzındaki sivil toplum örgütleri Türkiye'de çok fazla aktif olamıyorlar. Özellikle de görsel sanatlar, müzik, drama gibi ikincil görülen alanlarda da eğitimin biraz daha zenginleştirilmesi, kabul ettirilmesi ve yararlarının anlatılması gibi çabalarda bu alanlardaki öğretmenlerimizin mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti Devletinden, Milli Eğitim Bakanlığından ve üniversitelerden beklemek biraz haksızlık oluyor. Çağdaş ülkelerde olduğu gibi eğitim etkinliklerine, kurulacak sivil toplum örgütleriyle de destek olunması gerekiyor."



Prof. Dr. Özsoy ayrıca Görsel Sanatlar Eğitimi Derneğinin kuruluşu ve yürüttüğü faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



Zekiye Çomaklı: "Siz öğretmenler her zaman başımızın tacısınız"



Etkinlikte açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile annesi Zekiye Çomaklı ve babası Mehmet Nuri Çomaklı'ya, Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı tarafından Çomaklı ailesinin fotoğrafının olduğu bir tablo hediye edildi. Dekan Prof. Dr. Odabaşı, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya bugünün anlam ve önemine ilişkin yaptıkları sürprizle ilgili olarak şunları söyledi:



"Aslında amacımız bugün Rektör Hocamız ile ilkokul öğretmeni olan Naime öğretmeni bir araya getirebilmekti. Ancak kendisi sağlık sorunları nedeniyle bugün aramızda yer alamadı. Biz de her insanın aslında okul döneminden önceki ilk öğretmenin anne ve babası olduğu düşüncesiyle Rektör Hocamızın babası Mehmet Nuri Çomaklı ile annesi Zekiye Çomaklı'yı bu anlamlı gün için davet ettik. Kendileri de sağ olsunlar, bizleri kırmayarak bugün aramızda yer aldılar ve bizleri mutlu ettiler. Ben katılımlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum."



Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe aldıkları davetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Zekiye Çomaklı şunları söyledi:



"Siz öğretmenler her zaman başımızın tacısınız. Bugün çok duygulandım, Rabbim gerçekten her anne ve babaya bu gururu yaşatsın. Hepiniz inşallah hayırlı evlatlar yetiştirirsiniz. Evlatlarınızın başarılarına gururla şahit olursunuz. Öğretmenlik çok özel ve kutsal bir meslek. Her şeyi unutursunuz; ama ilkokul öğretmeninizin adını asla unutmazsınız."



Öğretmenler Günü Programı kapsamında ayrıca Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği tarafından her sene görsel sanatlar alanında öne çıkan kişilere verilen Mesleki Teşvik Ödülleri de sahiplerini buldu. Görsel Sanatlar Eğitimi Hizmet Onur Ödülü'ne Prof. Dr. Hayati Misman, Yılın Görsel Sanatlar Eğitimcisi ve Akademisyen Ödülü'ne Doç. Dr. Rukiye Dilli, Yılın Görsel Sanatlar Eğitimcisi Öğretmen Ödülü'ne ise İlhami Diksoy layık görüldü. Ödüller ise başta Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı olmak üzere Sanatlar Eğitimi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Vedat Özsoy, Dekan Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt tarafından takdim edildi.



Program, geleceğin öğretmen adayı Ebru Feyza Kuru'nun şehit öğretmenler adına yaptığı konuşmanın ardından müzik dinletisi ve panel bölümüyle devam etti. - ESKİŞEHİR