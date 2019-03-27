Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesinden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'na İlişkin...

Anadolu Üniversitesinden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'na İlişkin...

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi, 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'na ilişkin bir açıklama yayımladı.

Anadolu Üniversitesinden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'na İlişkin..., System.String[]
Anadolu Üniversitesi, 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'na ilişkin bir açıklama yayımladı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yazılı yapılan açıklamada, "23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'nda, 15 Şubat 2019 tarihli 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlükten kaldırılan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği'ne ait sorular iptal edilmiştir. İptal edilen sorular tüm adaylar tarafından doğru cevaplandığı kabul edilerek soruların puan değeri adayların notuna yansıtılacaktır. Bununla birlikte diğer sorulara ilişkin kişisel itirazlar da soru yazarları ile birlikte titizlikle değerlendirilip belirlenen takvim içerisinde sonuçlandırılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:45 Kaynak: İHA

Yükseköğretim Kurulu, 23 Mart, Anadolu Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaraylı Hukukçudan Kayyum Açıklaması Acun'un Eski Eşi Zeynep Yılmaz'dan, Takipçilerine Şeyma Subaşı Sitemi! Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı Konuşarak Bir Saatte 12 Bin TL Kazanıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 18:47:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesinden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'na İlişkin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]