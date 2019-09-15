Son Dakika Haberleri: Anadolu Üniversitesinden Karadağ açılımı
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Anadolu Üniversitesinden Karadağ açılımı

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi, Balkan ülkelerinde yürüttüğü Açıköğretim Sistemi Dijital Eğitim Platformu'nu Karadağ'a da taşıdı.

Anadolu Üniversitesinden Karadağ açılımı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi, Balkan ülkelerinde yürüttüğü Açıköğretim Sistemi Dijital Eğitim Platformu'nu Karadağ'a da taşıdı.

Karadağ Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim programları, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın ardından Balkanlar'ın en küçük ülkesi şeklinde nitelendirilen Karadağ'da faaliyete başladı.

Anadolu Üniversitesi Karadağ Koordinatörü Erdan Seferovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin dijital eğitim alanında dünyada önemli bir örnek olduğunu ifade ederek "Anadolu Üniversitesi dünyada 30 ülkede 2 milyon öğrenciye sahip. Bu yıl Karadağ'ın başkenti Podgorica'da da ofis açtı." dedi.

Anadolu Üniversitesinin Türkiye'nin köklü üniversitelerinden olduğunu vurgulayan Seferovic, internet üzerinden yapılan Karadağ'daki başvuruların devam ettiğini belirtti.

Seferovic, kayıtların iki ve dört yıllık programlar için yapıldığına işaret ederek "İki yıllık programlar arasında Bankacılık, Dış Ticaret, Ev Ekonomisi, Fotoğrafçılık, Dil Bilimi, Halkla İlişkiler gibi bölümler mevcut. Dört yıllık programlarda ise Ekonomi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Felsefe, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı gibi bölümlere başvuru yapılabilir." diye konuştu.

Karadağ'da ilginin oldukça yoğun olduğunu söyleyen Seferovic, ilk kayıtlarda 50'den fazla öğrenciye ev sahipliği yapmayı temenni ettiklerini dile getirdi.

Seferovic, Anadolu Üniversitesinin yurt dışı kayıt programlarına ilişkin detaylı bilgilere üniversitenin resmi internet sitesinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Üniversitesi, Bulgaristan, Karadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:52 Kaynak: AA
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