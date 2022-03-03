Anadolu Üniversitesinden "Kariyer Planlama" dersine işaret dili ve alt yazı desteği - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesinden "Kariyer Planlama" dersine işaret dili ve alt yazı desteği

03.03.2022 10:12
Anadolu Üniversitesinden "Kariyer Planlama" dersine işaret dili ve alt yazı desteği

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince hazırlanan ve üniversitelerin birinci sınıflarında zorunlu olarak verilen "Kariyer Planlama" dersi için işaret dili ve alt yazı desteği sağladı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince hazırlanan ve üniversitelerin birinci sınıflarında zorunlu olarak verilen "Kariyer Planlama" dersi için işaret dili ve alt yazı desteği sağladı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üniversite öğrencilerinin iş hayatının dinamikleri ve beklentileri konusunda kariyer farkındalığı oluşturmaları ve öğrenim süreçlerini en iyi şekilde değerlendirerek mezuniyet sonrası çalışma hayatlarını planlamaları amacıyla hazırlanmış 14 haftalık içerikten oluşan "Kariyer Planlama" dersi, üniversitelerin lisans ve ön lisans düzeyindeki 1. sınıf öğrencileri için zorunlu ders kapsamına alındı.

14 modülden oluşan ders videolarına, Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi (ANAKARİYER) koordinasyonu ile Video Yapım ve Yayın Birimince, özel gereksinimli öğrencilerin yararlanmalarını sağlamak adına videolarda işaret dili ve alt yazı desteği hazırlandı.

Açıköğretim Fakültesi Yüzyüze Öğretim Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü personeli Çiğdem Öztop tarafından işaret dili anlatımı gerçekleştirilen "Kariyer Planlama" dersi, yeni akademik yıl itibarıyla tüm öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Eğitim dili İngilizce olan programlara kayıtlı olan öğrencilerle yurt dışından gelen değişim programı öğrencilerinin de söz konusu dersten yararlanabilmesi için ders modüllerinin alt yazı ilaveleri AÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İngilizceye çevrildi.

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Anadolu Üniversitesi, Üniversite, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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