Anadolu Üniversitesinden öğrencilere uzaktan eğitim tavsiyeleri - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesinden öğrencilere uzaktan eğitim tavsiyeleri

6 saat önce

Uzaktan eğitim 40 yıllık tecrübeye sahip Anadolu Üniversitesinden öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan öğrenim dönemi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hakkında tavsiyelerde bulunuldu.

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Uzaktan eğitim 40 yıllık tecrübeye sahip Anadolu Üniversitesinden öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan öğrenim dönemi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hakkında tavsiyelerde bulunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yakın zamanda ortaya çıkan ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığınca eğitim öğretime uzaktan devam edilme kararı alındığı anımsatıldı.

Anadolu Üniversitesinin uzaktan öğrenimde yaklaşık 3 milyon öğrencisinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, EBA sisteminin öğrencilerin müfredattan geri kalmamalarını sağlayacağı kaydedildi.

Öğrencilerin EBA'yı keşfetmesinin derslerde daha rahat kullanımı sağlayacağı belirtilen açıklamada, şunları ifade edildi:

"Ders dönemi başladığında dersler zamanında takip edilmeli, size özel oluşturulan program ve takvimi önceden takip ederek gerekli hazırlıkları yapmalısınız. EBA üzerinden geçmiş konuları tekrar ederek konu eksiklerinizi kapatabilir, böylelikle tatil sonunda konu eksiğiniz olmadan öğreniminize devam edebilirsiniz. Sistemde yer alan sınav, test ve alıştırma dokümanlarına ulaşabilir, farklı ders ve sınıflara ait alt konu, konu ve ünite seviyelerinde testlerin yer aldığı sınavlar bölümünden, pekiştirmek istediğiniz konulara ait sınavları çözebilirsiniz."

Öğretmenlerin verdiği çalışmaların güncel olarak takip edilmesi gerektiğini değinilen açıklamada, EBA'da toplanan puan ve rozetlerin, çevrimiçi ortamda bireysel başarı ölçütü sayıldığından sistemdeki araştırma ve çalışmaları yaparken gerekli özenin gösterilmesi istendi.

"Ekran başında geçirilen süre iyi ayarlanmalı"

Sağlığın korunması amaçlı uygulanan sosyal mesafenin, sanal müze gezmek için engel olmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar belirtildi:

"Anadolu Üniversitesi Sanal Müze Uygulaması sayesinde oturduğunuz yerden birçok müzeyi gezerek ailenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Anadolu Üniversitesinin çalgı eğitmenliği, dil öğrenimi, güzel sanatlar, fen ve teknoloji gibi 14 kategoride ders imkanı sunan bir uygulaması olan AKADEMA'dan faydalanarak evde geçirdiğiniz süreyi daha verimli hale getirebilirsiniz. Uzaktan öğrenim döneminde, ekran başında geçirilen süreyi iyi ayarlamak gerekiyor. Belirli periyotlarla egzersizler yaparak fiziksel rahatsızlıklara karşı önlem almalısınız. Sizi paniğe sürüklemeye çalışan, sosyal medyadaki yalan haberlere aldırmadan, uzman ve yetkililerden gelen açıklamaları takip etmelisiniz."

Eğitim Bilişim Ağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:14 Kaynak: AA

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