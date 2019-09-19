Anadolu Üniversitesinden "Uluslararası Tiyatro Festivali"

Anadolu Üniversitesince (AÜ), tiyatro araştırması ve eğitimine yönelik başlatılan proje kapsamında "Uluslararası Tiyatro Festivali" düzenlenecek.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, senato toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, Devlet Konservatuvarı ile iş birliğinde proje başlattıklarını söyledi.

Tiyatro alanında Türkiye'ye örnek olabilecek çalışmaya imza attıklarını belirten Çomaklı, şöyle devam etti:

"Devlet Konservatuvarımız yaptığı çalışma sonunda tiyatro eğitimi konusunda büyük güncelleme gerektiği hususunu ortaya koydu. Bunun üzerine bilimsel araştırmalar projesi ortaya çıkararak, tiyatro eğitimi konusunda dönüşümü gerçekleştirmek için önemli bir adım attı. Bu bir Türkiye projesidir. Proje kapsamında AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali düzenleyeceğiz. Festival, kentimizin kültür sanat hayatına önemli katkılar yaparken, konservatuvar öğrencilerimizi ve hocalarımızı alanın profesyonelleri ile bir araya getirerek, çağdaş tiyatro eğitimi verme çabamıza da katkıda bulunacak."

Çomaklı, 18 Ekim-9 Kasım tarihlerinde yapılacak organizasyon kapsamında tiyatro oyunlarının yanı sıra uluslararası alanda önemli isimlerin katılımıyla atölyeler ve söyleşiler gerçekleştirileceğini aktardı.

"10 tiyatro eseri sahnelenecek"

Türkiye'den Erdal Beşikçioğlu, Mert Fırat, Ozan Güven, Onur Saylak, Şener Şen, Şebnem Bozoklu, Tuba Ünsal ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin festivale katılacağını anlatan Çomaklı, şunları kaydetti:

"Festivale katılanlar tiyatronun ustalarıyla birlikte olma imkanı yakalayacak. Projeyle, yaygın tiyatro eğitimi anlayışı ve çağdaş tiyatronun gereksinimleri arasında değerlendirme yapma, AÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünün eğitim programında bu gereksinimlerin karşılığını arama, oyunculuk eğitiminde güncel gereksinimlere yönelik değerlendirme yapma, elde edilen veriler doğrultusunda yeni ders içeriği geliştirme ve programı yenileme üzerine veri toplama, gelecek projeler için potansiyel iş birlikleri sağlamayı amaçladık. Proje kapsamında 7'si yerli, 3'ü yabancı oyun olmak üzere 10 tiyatro eseri sahnelenecek."

Çomaklı, festivale İngiltere, Rusya, Almanya, Hollanda, Çekya, İtalya ve Yunanistan'dan katılım olacağını sözlerine ekledi.

AÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Erol İpekli de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunları, öğrenciler, öğretim elemanları ve vatandaşların ücretsiz davetiye ile takip edebileceğini duyurdu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ise tiyatro alanında Türkiye'nin kucaklayacağı ve ülkenin her yerinde kullanılabilecek sonuçları olan bir projeyi gerçekleştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.